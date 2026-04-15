Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне забирают вклады в иностранной валюте максимальными темпами - 15.04.2026, ПРАЙМ
Россияне забирают вклады в иностранной валюте максимальными темпами
07:48 15.04.2026
 
Россияне забирают вклады в иностранной валюте максимальными темпами

ЦБ: россияне забирают вклады в иностранной валюте максимальными за три года темпами

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россияне забирают вклады в иностранной валюте максимальными за три года темпами, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Россияне по состоянию на 1 марта хранили на депозитах в кредитных организациях 3,4 триллиона рублей в иностранной валюте. Это эквивалентно 44 миллиардам долларов, что на 4,6% меньше, чем месяцем ранее.
Более заметное снижение было только в апреле 2023 года. Тогда оно составило 6,1%.
Предшествующие пять месяцев россияне увеличивали валютные вклады. В прошлый раз объем депозитов в иностранной валюте снижался в сентябре.
При этом в абсолютном выражении отток средств составил 2,1 миллиарда долларов, больше последний раз было в апреле 2023 года (2,3 миллиарда долларов).
 
