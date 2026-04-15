Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан - 15.04.2026, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
Россия в феврале в годовом выражении сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан всемеро, до 1,53 миллиона долларов. выяснило РИА Новости, изучив... | 15.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале в годовом выражении сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан всемеро, до 1,53 миллиона долларов. выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. В то же время поставки этой продукции в феврале прошлого года составили 10,9 миллиона долларов. Таким образом, показатель упал более чем в семь раз. При этом в целом Казахстан сократил закупки легковых авто на зарубежных рынках на пятую часть в годовом выражении - до 150,6 миллиона долларов. На Россию в феврале пришлось чуть более 1% всех поставок. А крупнейшими поставщиками легковых автомобилей на рынок Казахстана стали Китай с долей в 40% в импорте, а также Япония с долей в 36%. Еще 12% среди наиболее заметных экспортеров пришлось на США.
11:40 15.04.2026
 
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан

Россия в феврале сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в семь раз

© РИА Новости . Алексей Никольский | Водитель за рулем автомобиля
Водитель за рулем автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Водитель за рулем автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале в годовом выражении сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан всемеро, до 1,53 миллиона долларов. выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.
В то же время поставки этой продукции в феврале прошлого года составили 10,9 миллиона долларов. Таким образом, показатель упал более чем в семь раз.
При этом в целом Казахстан сократил закупки легковых авто на зарубежных рынках на пятую часть в годовом выражении - до 150,6 миллиона долларов. На Россию в феврале пришлось чуть более 1% всех поставок.
А крупнейшими поставщиками легковых автомобилей на рынок Казахстана стали Китай с долей в 40% в импорте, а также Япония с долей в 36%. Еще 12% среди наиболее заметных экспортеров пришлось на США.
