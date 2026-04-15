Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан - 15.04.2026, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
Россия в феврале в годовом выражении сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан всемеро, до 1,53 миллиона долларов. выяснило РИА Новости, изучив... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T11:40+0300
2026-04-15T11:40+0300
2026-04-15T11:40+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале в годовом выражении сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан всемеро, до 1,53 миллиона долларов. выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. В то же время поставки этой продукции в феврале прошлого года составили 10,9 миллиона долларов. Таким образом, показатель упал более чем в семь раз. При этом в целом Казахстан сократил закупки легковых авто на зарубежных рынках на пятую часть в годовом выражении - до 150,6 миллиона долларов. На Россию в феврале пришлось чуть более 1% всех поставок. А крупнейшими поставщиками легковых автомобилей на рынок Казахстана стали Китай с долей в 40% в импорте, а также Япония с долей в 36%. Еще 12% среди наиболее заметных экспортеров пришлось на США.
бизнес, россия, казахстан, китай, япония
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ЯПОНИЯ
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан
Россия в феврале сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в семь раз