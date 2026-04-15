Россия стала крупнейшим поставщиком пшеницы в Казахстан
Российские поставки пшеницы в Казахстан в феврале текущего года стали наиболее заметными с июля 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику...
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российские поставки пшеницы в Казахстан в феврале текущего года стали наиболее заметными с июля 2024 года, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт этой культуры из России в Казахстан вырос почти вчетверо - до 22,6 миллиона долларов. Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика пшеницы в Казахстан, закрыв почти все импортные потребности страны, незначительное количество республика приобрела также у Германии - на 28,6 тысячи долларов. Также заметную динамику по сравнению с прошлым годом показали поставки ржи - они выросли в три с половиной раза, до 207,4 тысячи долларов. Ячмень "подрос" почти вдвое - до 2,5 миллионов долларов. А поставки кукурузы при этом несколько снизилась - на 9%, до 215,5 тысяч долларов.
