Россия нарастила выручку от экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею
Россия нарастила выручку от экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею - 15.04.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила выручку от экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею
Россия в январе-марте 2026 года нарастила выручку от экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T14:22+0300
2026-04-15T14:22+0300
2026-04-15T14:22+0300
экономика
россия
южная корея
рыбный союз
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2026 года нарастила выручку от экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 253 миллионов долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных южнокорейской таможенной службы. "Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Республику Корею в январе-марте 2026 года сократился (год к году) на 7% в весе и вырос на 13% в деньгах, до 71 тысячи тонн на сумму 253 миллиона долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки мороженого минтая снизились на 20% в натуральном выражении и сократились на 15% в стоимостном, до 35 тысяч тонн на сумму 39 миллионов долларов. Возможной причиной, по мнению аналитиков, стало снижение российского вылова минтая. Тем временем, экспорт мороженого филе минтая вырос на 40% в физическом выражении и увеличился на 65% в денежном, до 5 тысяч тонн на сумму 14 миллионов долларов. Рост экспорта происходит на фоне увеличения объемов выпуска филе минтая на судах за январь-март 2026 года на 5% в годовом выражении, до 53 тысяч тонн. Поставки сурими из минтая выросли на 5% в весе и увеличились на 20% в деньгах, до 3,5 тысячи тонн на сумму 9 миллионов долларов. Увеличение экспорта происходит при сокращении выпуска сурими из минтая в море на судах на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42 тысяч тонн, добавили аналитики союза. Помимо этого, экспорт мороженой тихоокеанской сельди вырос на 5% в натуральном выражении и увеличился на четверть в стоимостном, до 5 тысяч тонн на сумму 5 миллионов долларов. Поставки мороженой трески сократились на 15% в физическом выражении и выросли на 20% в денежном, до 2 тысяч тонн на сумму 9 миллионов долларов. "Стагнация экспортных поставок в весе неудивительна: к 6 апреля 2026 года российский вылов атлантической трески сократился на 23% (год к году), до 50 тысяч тонн", - объяснили эксперты. Экспорт живых крабов сократился на 5% в весе и остался на том же уровне в деньгах, до 2,5 тысячи тонн на сумму 80 миллионов долларов. Поставки мороженых крабов увеличились на 20% в натуральном выражении и выросли на 55% в стоимостном, до 2,5 тысячи тонн на сумму 35 миллионов долларов. "Увеличение поставок крабов на внешние рынки может быть связано с ростом их добычи на 19% (год к году), до 16 тысяч тонн", - отмечается в сообщении.
южная корея
россия, южная корея, рыбный союз
Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Рыбный союз
Россия нарастила выручку от экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею
Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 13 процентов
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2026 года нарастила выручку от экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 253 миллионов долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных южнокорейской таможенной службы.
"Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Республику Корею в январе-марте 2026 года сократился (год к году) на 7% в весе и вырос на 13% в деньгах, до 71 тысячи тонн на сумму 253 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки мороженого минтая снизились на 20% в натуральном выражении и сократились на 15% в стоимостном, до 35 тысяч тонн на сумму 39 миллионов долларов. Возможной причиной, по мнению аналитиков, стало снижение российского вылова минтая.
Тем временем, экспорт мороженого филе минтая вырос на 40% в физическом выражении и увеличился на 65% в денежном, до 5 тысяч тонн на сумму 14 миллионов долларов. Рост экспорта происходит на фоне увеличения объемов выпуска филе минтая на судах за январь-март 2026 года на 5% в годовом выражении, до 53 тысяч тонн.
Поставки сурими из минтая выросли на 5% в весе и увеличились на 20% в деньгах, до 3,5 тысячи тонн на сумму 9 миллионов долларов. Увеличение экспорта происходит при сокращении выпуска сурими из минтая в море на судах на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42 тысяч тонн, добавили аналитики союза.
Помимо этого, экспорт мороженой тихоокеанской сельди вырос на 5% в натуральном выражении и увеличился на четверть в стоимостном, до 5 тысяч тонн на сумму 5 миллионов долларов.
Поставки мороженой трески сократились на 15% в физическом выражении и выросли на 20% в денежном, до 2 тысяч тонн на сумму 9 миллионов долларов. "Стагнация экспортных поставок в весе неудивительна: к 6 апреля 2026 года российский вылов атлантической трески сократился на 23% (год к году), до 50 тысяч тонн", - объяснили эксперты.
Экспорт живых крабов сократился на 5% в весе и остался на том же уровне в деньгах, до 2,5 тысячи тонн на сумму 80 миллионов долларов. Поставки мороженых крабов увеличились на 20% в натуральном выражении и выросли на 55% в стоимостном, до 2,5 тысячи тонн на сумму 35 миллионов долларов. "Увеличение поставок крабов на внешние рынки может быть связано с ростом их добычи на 19% (год к году), до 16 тысяч тонн", - отмечается в сообщении.
