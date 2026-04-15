В России снизился ввод жилья

2026-04-15T11:21+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе - марте 2026 года сократился в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 28,2% - почти до 23 миллионов квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в марте ввели около 8,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 22,6% меньше, чем год назад. Население ввело в I квартале почти 15,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 38,1% меньше, чем в январе - марте прошлого года, в том числе в марте - около 5 миллионов "квадратов" (-36,2% к марту 2025-го), говорится в материалах ведомства. Согласно данным Росстата, в региональном разрезе Московская область, несмотря на снижение на 44,1%, лидирует с результатом 2,3 миллиона квадратных метров. Следом идут Татарстан (1,6 миллиона "квадратов", +6,8%) и Свердловская область (почти 1,4 миллиона, +30,5%), Москва (более 1,3 миллиона, +5,3%), Ленинградская область (более 1,2 миллиона, -13,3%). В Краснодарском крае, который традиционно входил в число лидирующих по вводу жилья регионов, произошло падение на 65,3% - до 708,2 тысячи квадратных метров по итогам первого квартала. В Санкт-Петербурге, как подсчитало ведомство, сдали 113,9 тысячи "квадратов" жилья. Падение составило целых 83,8%.

