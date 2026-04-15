Цена бензина на АЗС в России с 6 по 13 апреля выросла на 0,09 процента

2026-04-15T20:48+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина и дизтоплива в России за неделю с 6 по 13 апреля выросла на 0,09% - до 66,91 и 77,94 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,08% - до 63,36 рубля за литр, Аи-95 - на 0,09%, до 68,79 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,1% - до 92,92 рубля. Общая инфляция в стране с 7 по 13 апреля была нулевой. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 45 субъектах РФ, более всего в Чеченской Республике и Республике Крым (+0,6%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в четырех субъектах РФ, более всего в Республике Алтай и Томской области (-0,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1% и 0,2% соответственно.

https://1prime.ru/20260415/benzin-869192120.html

