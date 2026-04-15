Evraz Steel Building раскрыл секрет роста на фоне падения рынка - 15.04.2026, ПРАЙМ
Evraz Steel Building раскрыл секрет роста на фоне падения рынка
2026-04-15T07:01+0300
МОСКВА, 15 апреля – ПРАЙМ. Evraz Steel Building по итогам 2025 года отгрузила 72 тысячи тонн металлоконструкций, что более чем вдвое превышает показатель 2023 года (32 тысяч тонн). Об этом сообщил директор по развитию бизнеса ЕВРАЗ ТК Роман Рожнов на профильной конференции в Сочи, объединившей порядка 250 ключевых участников рынка стального строительства.
"С 2023 по 2025 год объем отгрузки металлоконструкций вырос более чем в два раза — с 32 до 72 тысяч тонн. Уже третий год подряд компания демонстрирует устойчивый рост, опережая рынок даже на фоне снижения отраслевой активности", - сказал он.
Участники мероприятий объяснили это востребованностью бизнес-модели компании и глубокой инженерной проработкой проектов. "За счет одностадийного проектирования, декомпозиции каркаса на группы конструкций и распределенного производства мы создаем “бесшовный” процесс — от проектирования до поставки. Это позволяет сокращать сроки реализации проектов до 30% и снижать совокупные затраты заказчика", — подчеркнул управляющий директор Evraz Steel Building Максим Беденко.
Участники конференции отметили структурную трансформацию отрасли в 2026 году: смещение спроса в пользу системообразующих проектов, рост требований к эффективности и консолидация рынка. Оптимальной стратегией для заводов металлоконструкций назван баланс портфеля: около 50% загрузки от системных заказчиков (обеспечивает стабильность) и остальная часть от более маржинальных разовых проектов. Также обсуждалось отсутствие в России нормативной базы для лазерной очистки металлоконструкций, которую планируется разработать при участии ЦНИИПСК им. Мельникова.
В рамках конференции Evraz Steel Building и Объединенная металлургическая компания подписали соглашение о закупке 30 тысяч тонн стальных труб разного диаметра в 2026 году.
Шесть заводов металлоконструкций из разных регионов страны (включая "Тимерхан", ЗМК "Келан", "МаксГрупп" и другие) были приняты в "Клуб Джентльменов Evraz Steel Building" — профессиональное сообщество партнеров, ориентированное на долгосрочное сотрудничество и единые стандарты качества.
 
