Курс рубля снизился к юаню на Мосбирже в среду
2026-04-15T19:37+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды продемонстрировал небольшое снижение к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1 копейку, до 11,06 рубля. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,04%, до 95,78 доллара за баррель. Дело техникиЮань вырос на 0,13%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 10,96-11,16 рубля. "Продавив доллар к минимумам года у 74,5, а юань - ниже 11, рубль взял передышку в наступлении. Сегодняшний отскок валют по большей части технический. О развороте тренда речи не идет. В поток экспортной выручки уже транслируется подъем нефтяных цен начала весны. Операции Минфина, которые могли бы сгладить рост валютного предложения, приостановлены до июля. Спрос на валюту, в том числе под импорт, явно отстает с учетом по-прежнему высоких ставок в экономике", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". За рубль локально выступают еще два фактора - приближение периода налогов, в том числе квартального платежа по НДД, а также сезонные выплаты дивидендов, под которые экспортеры в ближайшие недели должны продавать еще больше валюты, отметил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта укрепилась к трем основным валютам по итогам дня. Во многом негативную динамику к концу дня рубль показал в рамках коррекции после ухода курса ниже психологической отметки в 11 рублей за юань. Дополнительно на рубль могли давить усилившиеся в моменте ожидания более мягких решений ЦБ на приближающемся заседании (во многом - на фоне последних заявлений президента РФ)", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы"Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню - 10,85-11,25, к доллару - 74,5-76,5 рубля", - поделился Смирнов. В четверг курс еще способен повторно протестировать отметку в 11 рублей за юань, считает Григорьев.
