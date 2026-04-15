Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сахалине осудили авиадебошира за непристойное поведение в самолете - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/sahalin-869172615.html
На Сахалине осудили авиадебошира за непристойное поведение в самолете
2026-04-15T07:12+0300
бизнес
общество
оренбургская область
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869172615.jpg?1776226341
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
На Сахалине авиадебошир получил пять лет колонии за непристойное поведение в самолете

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – ПРАЙМ. Южно-Сахалинский городской суд приговорил к 5 годам колонии и штрафу авиадебошира из Оренбургской области за непристойное поведение в самолете, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По ее информации, 40-летний житель Оренбургской области осужден по части 3 статьи 30, пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и пунктам "а", "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
В суде установлено, что в сентябре 2024 года мужчина следовал авиарейсом из Москвы в Южно-Сахалинск и в состоянии алкогольного опьянения совершил действия сексуального характера, находясь вблизи спящего малолетнего ребенка. При этом дебошир вступил в конфликт с пассажиром, пытавшимся пресечь действия нарушителя.
"С учетом позиции Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск матери несовершеннолетнего потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба ведомства, приговор не вступил в законную силу.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала