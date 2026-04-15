На Сахалине осудили авиадебошира за непристойное поведение в самолете

2026-04-15T07:12+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – ПРАЙМ. Южно-Сахалинский городской суд приговорил к 5 годам колонии и штрафу авиадебошира из Оренбургской области за непристойное поведение в самолете, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. По ее информации, 40-летний житель Оренбургской области осужден по части 3 статьи 30, пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и пунктам "а", "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В суде установлено, что в сентябре 2024 года мужчина следовал авиарейсом из Москвы в Южно-Сахалинск и в состоянии алкогольного опьянения совершил действия сексуального характера, находясь вблизи спящего малолетнего ребенка. При этом дебошир вступил в конфликт с пассажиром, пытавшимся пресечь действия нарушителя. "С учетом позиции Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск матери несовершеннолетнего потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба ведомства, приговор не вступил в законную силу.

