В Шампани из-за заморозков погибли около 40 процентов почек виноградников - 15.04.2026, ПРАЙМ
В Шампани из-за заморозков погибли около 40 процентов почек виноградников
В Шампани из-за заморозков погибли около 40 процентов почек виноградников - 15.04.2026, ПРАЙМ
В Шампани из-за заморозков погибли около 40 процентов почек виноградников
Около 40% почек виноградников погибли из-за заморозков в знаменитом винодельческом регионе Франции Шампань, более серьезный ущерб был зафиксирован только в 2003 | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T00:45+0300
2026-04-15T01:29+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
франция
ПАРИЖ, 15 апр – ПРАЙМ. Около 40% почек виноградников погибли из-за заморозков в знаменитом винодельческом регионе Франции Шампань, более серьезный ущерб был зафиксирован только в 2003 году, сообщает радиостанция ici со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC). В Шампани на северо-востоке Франции производят шампанское. "После того как около 40% почек были уничтожены из-за заморозков в последние недели, 2026 год уже стал вторым по ущербу для виноградников Шампани после 2003 года (когда погибли 45% почек – ред.)", - говорится в материале. Заморозки в этом году прошли в относительно обычное время, однако из-за раннего распускания почек похолодание нанесло значительный ущерб, сообщил CIVC. Вместе с этим в комитете отметили, что пока слишком рано оценивать потери урожая, поскольку виноградные лозы еще не сформированы до конца и погодные условия будут играть важную роль до самого сбора винограда. В ноябре 2025 года Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) прогнозировала, что производство вина во Франции в 2025 году упадет до самого низкого почти за 70 лет уровня из-за аномальной жары и засухи.
франция
бизнес, мировая экономика, франция
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
00:45 15.04.2026 (обновлено: 01:29 15.04.2026)
 
В Шампани из-за заморозков погибли около 40 процентов почек виноградников

Заморозки в Шампани нанесли рекордный за 23 года ущерб виноградникам

ПАРИЖ, 15 апр – ПРАЙМ. Около 40% почек виноградников погибли из-за заморозков в знаменитом винодельческом регионе Франции Шампань, более серьезный ущерб был зафиксирован только в 2003 году, сообщает радиостанция ici со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).
В Шампани на северо-востоке Франции производят шампанское.
"После того как около 40% почек были уничтожены из-за заморозков в последние недели, 2026 год уже стал вторым по ущербу для виноградников Шампани после 2003 года (когда погибли 45% почек – ред.)", - говорится в материале.
Заморозки в этом году прошли в относительно обычное время, однако из-за раннего распускания почек похолодание нанесло значительный ущерб, сообщил CIVC.
Вместе с этим в комитете отметили, что пока слишком рано оценивать потери урожая, поскольку виноградные лозы еще не сформированы до конца и погодные условия будут играть важную роль до самого сбора винограда.
В ноябре 2025 года Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) прогнозировала, что производство вина во Франции в 2025 году упадет до самого низкого почти за 70 лет уровня из-за аномальной жары и засухи.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаФРАНЦИЯ
 
 
