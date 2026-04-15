https://1prime.ru/20260415/shekel-869186500.html

Израильский шекель продолжает укрепляться к доллару

2026-04-15T16:53+0300

рынок

сша

израиль

газа

https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - ПРАЙМ. Израильская национальная валюта шекель продолжает стремительно укрепляться к американскому доллару, в среду внебиржевой курс опустился ниже 3 шекелей за доллар впервые с 1995 года, подсчитало РИА Новости на основе официальных данных Банка Израиля. Банк Израиля сообщил, что 15 апреля валютные торги завершились очередным понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Официальный курс доллара упал на 0,166% и составил 3,014 шекеля за доллар. Курс евро снизился на 0,334% и составил 3,549 шекеля за евро. С начала 2026 года шекель укрепился примерно на 4% по отношению к доллару, а за последний год - примерно на 15%. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года, когда курс доходил до 4,05 шекеля за доллар, шекель укрепился примерно на 25% по отношению к доллару США.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

