Израильский шекель продолжает укрепляться к доллару
Израильская национальная валюта шекель продолжает стремительно укрепляться к американскому доллару, в среду внебиржевой курс опустился ниже 3 шекелей за доллар... | 15.04.2026, ПРАЙМ
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - ПРАЙМ. Израильская национальная валюта шекель продолжает стремительно укрепляться к американскому доллару, в среду внебиржевой курс опустился ниже 3 шекелей за доллар впервые с 1995 года, подсчитало РИА Новости на основе официальных данных Банка Израиля. Банк Израиля сообщил, что 15 апреля валютные торги завершились очередным понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Официальный курс доллара упал на 0,166% и составил 3,014 шекеля за доллар. Курс евро снизился на 0,334% и составил 3,549 шекеля за евро. С начала 2026 года шекель укрепился примерно на 4% по отношению к доллару, а за последний год - примерно на 15%. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года, когда курс доходил до 4,05 шекеля за доллар, шекель укрепился примерно на 25% по отношению к доллару США.
