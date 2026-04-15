Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израильский шекель продолжает укрепляться к доллару - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/shekel-869186500.html
Израильский шекель продолжает укрепляться к доллару
Израильская национальная валюта шекель продолжает стремительно укрепляться к американскому доллару, в среду внебиржевой курс опустился ниже 3 шекелей за доллар... | 15.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
16:53 15.04.2026
 
© flickr.com / fritzmbФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Флаг Израиля. Архивное фото
© flickr.com / fritzmb
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - ПРАЙМ. Израильская национальная валюта шекель продолжает стремительно укрепляться к американскому доллару, в среду внебиржевой курс опустился ниже 3 шекелей за доллар впервые с 1995 года, подсчитало РИА Новости на основе официальных данных Банка Израиля.
Банк Израиля сообщил, что 15 апреля валютные торги завершились очередным понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Официальный курс доллара упал на 0,166% и составил 3,014 шекеля за доллар. Курс евро снизился на 0,334% и составил 3,549 шекеля за евро.
С начала 2026 года шекель укрепился примерно на 4% по отношению к доллару, а за последний год - примерно на 15%. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года, когда курс доходил до 4,05 шекеля за доллар, шекель укрепился примерно на 25% по отношению к доллару США.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала