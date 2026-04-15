Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ

Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ - 15.04.2026, ПРАЙМ

Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ

Самолеты все чаще используют Турцию для дозаправки на фоне ограничений с авиационным топливом в ряде стран в связи с конфликтной ситуацией на Ближнем Востоке,... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T00:51+0300

2026-04-15T00:51+0300

2026-04-15T01:30+0300

АНКАРА, 15 апр - ПРАЙМ. Самолеты все чаще используют Турцию для дозаправки на фоне ограничений с авиационным топливом в ряде стран в связи с конфликтной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила газета Ekonomim. "Из-за ограничений на заправку в некоторых аэропортах самолеты вынуждены садиться в Стамбуле для дозаправки", - пишет издание. Ограничения на поставки авиационного топлива в Европе и Азии вынуждают авиакомпании менять маршруты и искать альтернативные точки заправки. В этих условиях Стамбул стал одним из ключевых узлов. По данным отраслевых источников, некоторые рейсы выполняют посадку в Стамбуле исключительно для дозаправки, даже если город не является конечным пунктом назначения. Эксперты отмечают, что ситуация увеличивает издержки авиаперевозчиков и влияет на эффективность грузовых перевозок. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

стамбул

сша

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, стамбул, сша, турция