Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ - 15.04.2026, ПРАЙМ
Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ
00:51 15.04.2026 (обновлено: 01:30 15.04.2026)
 
Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ

Ekonomim: самолеты все чаще используют Турцию для дозаправки

АНКАРА, 15 апр - ПРАЙМ. Самолеты все чаще используют Турцию для дозаправки на фоне ограничений с авиационным топливом в ряде стран в связи с конфликтной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила газета Ekonomim.
"Из-за ограничений на заправку в некоторых аэропортах самолеты вынуждены садиться в Стамбуле для дозаправки", - пишет издание.
Ограничения на поставки авиационного топлива в Европе и Азии вынуждают авиакомпании менять маршруты и искать альтернативные точки заправки. В этих условиях Стамбул стал одним из ключевых узлов.
По данным отраслевых источников, некоторые рейсы выполняют посадку в Стамбуле исключительно для дозаправки, даже если город не является конечным пунктом назначения. Эксперты отмечают, что ситуация увеличивает издержки авиаперевозчиков и влияет на эффективность грузовых перевозок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
