В Совкомбанке объяснили, зачем бизнесу выходить на долговой рынок

2026-04-15T17:29+0300

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Выход компании на долговой рынок создает долгосрочное улучшение условий заимствования и дает значимое конкурентное преимущество. Об этом заявил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса (КИБ) Совкомбанка Михаил Автухов, выступая на форуме "Стратегическая сессия финансового рынка" рейтингового агентства "Эксперт РА".По его словам, одно из ключевых преимуществ публичного рынка — возможность получить статус инвестиционного класса, что обеспечивает лучшие условия кредитования."Получая такой статус, компания, которая размещает облигационный публичный долг, получает лучшие условия кредитования, потому что отдача на капитал у финансирующих кредиторов будет выше, риск-вес будет ниже, и это даст дополнительный дифференциал, дополнительную экономию в ставке", — пояснил спикер.Размещение бондов качественно меняет самого финансового директора. "Если он уже разместил бонды и знает, что это такое, и тем более IPO сделал, — это совсем другой финансовый директор: он опытнее, продуктивнее, дороже и так далее", — сказал зампредправления Совкомбанка.Глава КИБ также рекомендовал компаниям пользоваться поддержкой инвестбанков, которые должны предлагать быстрые, актуальные и персонализированные решения, интегрированные в стратегию бизнеса. При выборе организатора он посоветовал обращать внимание на банки с дополнительной экспертизой, в частности в области рейтингового консультирования и глубокой оценки кредитных рисков. "Банки должны уметь глубоко оценивать кредитные риски, доносить их до инвесторов, правильно их раскрывать", — резюмировал Автухов.

