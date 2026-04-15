США в ближайшие дни направят на Ближний Восток тысячи военных, пишет WP

2026-04-15T13:49+0300

ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в ближайшие дни направят тысячи дополнительных военнослужащих на Ближний Восток, чтобы сохранить возможность новых ударов по Ирану в случае срыва перемирия, утверждает в среду газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. "Пентагон направит тысячи дополнительных военнослужащих на Ближний Восток в ближайшие дни, в то время как администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа пытается оказать давление на Иран, чтобы добиться заключения сделки... одновременно рассматривая возможность дополнительных ударов или наземных операций, если хрупкое перемирие не будет соблюдаться", - пишет издание. Как рассказали газете действующие и бывшие чиновники США, около 6 тысяч военных направляется в регион на борту ударной группы во главе с атомным многоцелевым авианосцем "Джордж Буш", а еще примерно 4 200 американских военных бойцов быстрого реагирования и морпехов, как ожидается, прибудут на Ближний Восток к концу месяца. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. В Корпусе стражей иранской революции (КСИР) еще 4 марта заявляли, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля. А по оценке вооруженных сил Ирана на конец марта, США потеряли в конфликте на Ближнем Востоке убитыми от 600 до 800 человек, ранеными - около 5 тысяч.

