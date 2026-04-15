В США оценили последствия блокады Ормузского пролива - 15.04.2026, ПРАЙМ
В США оценили последствия блокады Ормузского пролива
В США оценили последствия блокады Ормузского пролива - 15.04.2026, ПРАЙМ
В США оценили последствия блокады Ормузского пролива
Морская блокада Ормузского пролива, введенная США, не улучшит ситуацию в мировой экономике, а лишь усугубит негативные последствия американской военной агрессии | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T06:33+0300
2026-04-15T07:50+0300
ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Морская блокада Ормузского пролива, введенная США, не улучшит ситуацию в мировой экономике, а лишь усугубит негативные последствия американской военной агрессии для большинства стран, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман. "Пролив был открыт до нападения Израиля и Америки на Иран. Сейчас Иран контролирует его. Его нельзя открыть с помощью силы. Блокада усугубит, а не смягчит последствия для мировой экономики и большинства стран мира", - сказал Фриман агентству. По его мнению, выход из сложившегося дипломатического тупика вокруг Ирана возможен только в том случае, если Вашингтон изменит свой подход к переговорам с Тегераном. "Этот тупик может быть разрешен только путем принятия Соединенными Штатами переговорной позиции, основанной на реальности, а не на высокомерных иллюзиях. Когда и как это произойдет, остается только гадать", - добавил он. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива по распоряжению президента Трампа после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него, а также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, платившие Ирану за проход через пролив. Позднее он пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены.
мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп
06:33 15.04.2026 (обновлено: 07:50 15.04.2026)
 
В США оценили последствия блокады Ормузского пролива

Фриман: блокада Ормузского пролива усугубит последствия агрессии

ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Морская блокада Ормузского пролива, введенная США, не улучшит ситуацию в мировой экономике, а лишь усугубит негативные последствия американской военной агрессии для большинства стран, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
"Пролив был открыт до нападения Израиля и Америки на Иран. Сейчас Иран контролирует его. Его нельзя открыть с помощью силы. Блокада усугубит, а не смягчит последствия для мировой экономики и большинства стран мира", - сказал Фриман агентству.
По его мнению, выход из сложившегося дипломатического тупика вокруг Ирана возможен только в том случае, если Вашингтон изменит свой подход к переговорам с Тегераном.
"Этот тупик может быть разрешен только путем принятия Соединенными Штатами переговорной позиции, основанной на реальности, а не на высокомерных иллюзиях. Когда и как это произойдет, остается только гадать", - добавил он.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива по распоряжению президента Трампа после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него, а также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, платившие Ирану за проход через пролив. Позднее он пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаСШАИРАНОрмузский проливДональд Трамп
 
 
