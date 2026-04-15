https://1prime.ru/20260415/ssha-869172264.html

В США оценили последствия блокады Ормузского пролива

Морская блокада Ормузского пролива, введенная США, не улучшит ситуацию в мировой экономике, а лишь усугубит негативные последствия американской военной агрессии

2026-04-15T06:33+0300

экономика

энергетика

мировая экономика

сша

иран

ормузский пролив

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869172264.jpg?1776228612

ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Морская блокада Ормузского пролива, введенная США, не улучшит ситуацию в мировой экономике, а лишь усугубит негативные последствия американской военной агрессии для большинства стран, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман. "Пролив был открыт до нападения Израиля и Америки на Иран. Сейчас Иран контролирует его. Его нельзя открыть с помощью силы. Блокада усугубит, а не смягчит последствия для мировой экономики и большинства стран мира", - сказал Фриман агентству. По его мнению, выход из сложившегося дипломатического тупика вокруг Ирана возможен только в том случае, если Вашингтон изменит свой подход к переговорам с Тегераном. "Этот тупик может быть разрешен только путем принятия Соединенными Штатами переговорной позиции, основанной на реальности, а не на высокомерных иллюзиях. Когда и как это произойдет, остается только гадать", - добавил он. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива по распоряжению президента Трампа после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него, а также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, платившие Ирану за проход через пролив. Позднее он пригрозил, что любые иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут немедленно уничтожены.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

