"Рискованный удар". В США забили тревогу из-за шага против Ирана

Соединенные Штаты не будут инициировать продление перемирия с Ираном, поскольку готовят новую крупную операцию против исламской республики, такое мнение выразил | 15.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не будут инициировать продление перемирия с Ираном, поскольку готовят новую крупную операцию против исламской республики, такое мнение выразил экс-подполковник США Дэниел Дэвис в соцсети X."Перемирие может быть лишь затишьем перед масштабной бурей. <…> США готовятся к крупномасштабной и концентрированной бомбардировочной кампании. Несмотря на разговоры о мирном урегулировании, вещественные доказательства показывают, что мы наращиваем силы в регионе <…> Грядет нечто действительно масштабное, что свидетельствует о смещении стратегии США в сторону крупной эскалации в надежде на то, что рискованный крупный удар заставит Иран сделать то, чего не удалось от него добиться в первые шесть недель войны: сдаться и уступить требованиям Трампа", — считает он.По мнению эксперта, наращивание американских сил на Ближнем Востоке, вопреки транслируемой западными СМИ информации, говорит о "гораздо более неотложной ситуации".В среду газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшие дни направят тысячи дополнительных военнослужащих на Ближний Восток, чтобы сохранить возможность новых ударов по Ирану в случае срыва перемирия. Как рассказали газете действующие и бывшие чиновники США, около 6 тысяч военных направляется в регион на борту ударной группы во главе с атомным многоцелевым авианосцем "Джордж Буш", а еще примерно 4 200 американских военных бойцов быстрого реагирования и морпехов, как ожидается, прибудут на Ближний Восток к концу месяца.Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Штаты объявили о морской блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. В то же время, по сообщениям СМИ, ее уже успешно преодолели несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.

https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html

https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html

https://1prime.ru/20260415/zelenskiy-869193359.html

