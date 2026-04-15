https://1prime.ru/20260415/stoimost-869172824.html

Названа средняя стоимость забронированной ночи в домах на майские праздники

2026-04-15T07:18+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869172824.jpg?1776226709

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость забронированной ночи в домах и коттеджах в период майских праздников в 2026 году составляет 11,7 тысячи рублей, в то время как ночь в глэмпингах - 10,3 тысячи, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". "Средняя стоимость забронированной ночи в домах и коттеджах на майские праздники (1-3 и 9-11 мая) составляет 11,7 тысячи рублей ... Средняя стоимость забронированной ночи в глэмпингах — 10,3 тысячи рублей", - рассказали в сервисе. По данным аналитиков, самостоятельные туристы на майские праздники отдают предпочтение объектам размещения в среднем ценовом сегменте, при этом почти треть - 30% - всех бронирований приходится на апартаменты. В свою очередь, на долю отелей без звезд приходится 24% бронирований, на отели три звезды - 17%, отели четыре звезды - 12%. "Гостевые дома занимают 8% бронирований. Реже туристы выбирают отели две звезды — 3%, пять звезд — 2%, и хостелы — 2%", - заметили там. Помимо этого, глэмпинги, кемпинги и коттеджи в сумме также занимают 2% бронирований. Отмечается, что спрос на отдых в коттеджах и домах на майские праздники увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-5 регионов, в которых самостоятельные туристы выбирают дома, коттеджи, кемпинги и глэмпинги для размещения на майские праздники, входят Краснодарский край, Ярославская, Владимирская, Нижегородская области, а также Санкт-Петербург. "Туристы начали планировать отдых на майские праздники уже с середины-конца марта", - заключили аналитики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодарский край, нижегородская область, санкт-петербург