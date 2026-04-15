Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа средняя стоимость забронированной ночи в домах на майские праздники - 15.04.2026, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость забронированной ночи в домах на майские праздники
07:18 15.04.2026
 
"Островок": ночь в домах и коттеджах на майские праздники стоит 11,7 тысячи рублей

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость забронированной ночи в домах и коттеджах в период майских праздников в 2026 году составляет 11,7 тысячи рублей, в то время как ночь в глэмпингах - 10,3 тысячи, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
"Средняя стоимость забронированной ночи в домах и коттеджах на майские праздники (1-3 и 9-11 мая) составляет 11,7 тысячи рублей ... Средняя стоимость забронированной ночи в глэмпингах — 10,3 тысячи рублей", - рассказали в сервисе.
По данным аналитиков, самостоятельные туристы на майские праздники отдают предпочтение объектам размещения в среднем ценовом сегменте, при этом почти треть - 30% - всех бронирований приходится на апартаменты. В свою очередь, на долю отелей без звезд приходится 24% бронирований, на отели три звезды - 17%, отели четыре звезды - 12%.
"Гостевые дома занимают 8% бронирований. Реже туристы выбирают отели две звезды — 3%, пять звезд — 2%, и хостелы — 2%", - заметили там.
Помимо этого, глэмпинги, кемпинги и коттеджи в сумме также занимают 2% бронирований. Отмечается, что спрос на отдых в коттеджах и домах на майские праздники увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В топ-5 регионов, в которых самостоятельные туристы выбирают дома, коттеджи, кемпинги и глэмпинги для размещения на майские праздники, входят Краснодарский край, Ярославская, Владимирская, Нижегородская области, а также Санкт-Петербург. "Туристы начали планировать отдых на майские праздники уже с середины-конца марта", - заключили аналитики.
 
