Банк России провел Евразийский круглый стол в Вашингтоне
2026-04-15T19:18+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банк России провел Евразийский круглый стол в Вашингтоне с участием представителей центральных банков, финансовых регуляторов и министерств финансов Евразийского региона, сообщил ЦБ. "Банк России провел Евразийский круглый стол в Вашингтоне. Банк России во второй раз собрал представителей центральных банков, финансовых регуляторов и министерств финансов Евразийского региона, а также Евразийского фонда стабилизации и развития для обсуждения актуальных вопросов макроэкономики и финансовых рынков", - говорится в пресс-релизе регулятора. Уточняется, что мероприятие прошло на площадке весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Участники встречи оценили состояние национальных экономик, уделив особое внимание рынку труда, указал регулятор. Также обсудили вопросы влияния современных технологий, включая развитие искусственного интеллекта, на финансовые рынки стран региона, говорится в сообщении. Впервые Евразийский круглый стол прошел в 2025 году в рамках ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка. "Встречи в таком формате показали свою эффективность, поэтому представители финансовых регуляторов поддержали идею продолжить сотрудничество и выразили заинтересованность в расширении повестки круглого стола и состава участников", - сообщил Банк России.
