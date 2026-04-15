Банк России провел Евразийский круглый стол в Вашингтоне - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/stol-869190932.html
Банк России провел Евразийский круглый стол в Вашингтоне
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
19:18 15.04.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банк России провел Евразийский круглый стол в Вашингтоне с участием представителей центральных банков, финансовых регуляторов и министерств финансов Евразийского региона, сообщил ЦБ.
"Банк России провел Евразийский круглый стол в Вашингтоне. Банк России во второй раз собрал представителей центральных банков, финансовых регуляторов и министерств финансов Евразийского региона, а также Евразийского фонда стабилизации и развития для обсуждения актуальных вопросов макроэкономики и финансовых рынков", - говорится в пресс-релизе регулятора.
Уточняется, что мероприятие прошло на площадке весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Участники встречи оценили состояние национальных экономик, уделив особое внимание рынку труда, указал регулятор. Также обсудили вопросы влияния современных технологий, включая развитие искусственного интеллекта, на финансовые рынки стран региона, говорится в сообщении.
Впервые Евразийский круглый стол прошел в 2025 году в рамках ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка.
"Встречи в таком формате показали свою эффективность, поэтому представители финансовых регуляторов поддержали идею продолжить сотрудничество и выразили заинтересованность в расширении повестки круглого стола и состава участников", - сообщил Банк России.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала