https://1prime.ru/20260415/strany-869171979.html

Лавров: все страны должны оставаться приверженными Уставу ООН

2026-04-15T06:14+0300

экономика

общество

россия

запад

китай

рф

сергей лавров

оон

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869171979.jpg?1776222888

ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Все страны мира должны оставаться приверженными Уставу ООН, в частности по вопросу суверенного равенства государств, однако Запад на протяжении десятилетий нарушает это и другие положения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам визита в Китай Лавров подчеркнул, что Россия и Китай отмечают необходимость для всех стран вернуться к уважению Устава ООН. Запад же еще при подписании Устава и многих последующих других документов не был намерен выполнять положения Устава, в частности, по вопросу суверенного равенства государств. Это видно и сейчас на примере присвоения Западом права объявлять других изгоями, вводить санкции, запрещать въезд, обрывать подписанные договоренности только за отказ подписаться под нацистскими лозунгами брюссельской бюрократии, добавил министр. "Сила в правде, а если правда то, что все ратифицировали Устав ООН, его надо исполнять. А мы, как и китайские друзья, оставаясь приверженными всем тем высоким идеалам, которые закреплены в Уставе ООН, рассматриваем их не просто как идеалы, а как руководство к действию", - сказал он. Лавров связал с этим фактором очень прочные позиции России с Китаем, а также поддержку Москвы и Пекина со стороны огромной группы стран, называемых мировым большинством.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

