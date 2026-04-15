https://1prime.ru/20260415/strany-869171979.html
Лавров: все страны должны оставаться приверженными Уставу ООН
2026-04-15T06:14+0300
экономика
общество
россия
запад
китай
рф
сергей лавров
оон
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869171979.jpg?1776222888
ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Все страны мира должны оставаться приверженными Уставу ООН, в частности по вопросу суверенного равенства государств, однако Запад на протяжении десятилетий нарушает это и другие положения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам визита в Китай Лавров подчеркнул, что Россия и Китай отмечают необходимость для всех стран вернуться к уважению Устава ООН. Запад же еще при подписании Устава и многих последующих других документов не был намерен выполнять положения Устава, в частности, по вопросу суверенного равенства государств. Это видно и сейчас на примере присвоения Западом права объявлять других изгоями, вводить санкции, запрещать въезд, обрывать подписанные договоренности только за отказ подписаться под нацистскими лозунгами брюссельской бюрократии, добавил министр.
"Сила в правде, а если правда то, что все ратифицировали Устав ООН, его надо исполнять. А мы, как и китайские друзья, оставаясь приверженными всем тем высоким идеалам, которые закреплены в Уставе ООН, рассматриваем их не просто как идеалы, а как руководство к действию", - сказал он.
Лавров связал с этим фактором очень прочные позиции России с Китаем, а также поддержку Москвы и Пекина со стороны огромной группы стран, называемых мировым большинством.
запад
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, запад, китай, рф, сергей лавров, оон, мид рф, мид
Экономика, Общество , РОССИЯ, ЗАПАД, КИТАЙ, РФ, Сергей Лавров, ООН, МИД РФ, МИД
