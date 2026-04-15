Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: все страны должны оставаться приверженными Уставу ООН - 15.04.2026, ПРАЙМ
Лавров: все страны должны оставаться приверженными Уставу ООН
ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Все страны мира должны оставаться приверженными Уставу ООН, в частности по вопросу суверенного равенства государств, однако Запад на протяжении десятилетий нарушает это и другие положения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам визита в Китай Лавров подчеркнул, что Россия и Китай отмечают необходимость для всех стран вернуться к уважению Устава ООН. Запад же еще при подписании Устава и многих последующих других документов не был намерен выполнять положения Устава, в частности, по вопросу суверенного равенства государств. Это видно и сейчас на примере присвоения Западом права объявлять других изгоями, вводить санкции, запрещать въезд, обрывать подписанные договоренности только за отказ подписаться под нацистскими лозунгами брюссельской бюрократии, добавил министр.
"Сила в правде, а если правда то, что все ратифицировали Устав ООН, его надо исполнять. А мы, как и китайские друзья, оставаясь приверженными всем тем высоким идеалам, которые закреплены в Уставе ООН, рассматриваем их не просто как идеалы, а как руководство к действию", - сказал он.
Лавров связал с этим фактором очень прочные позиции России с Китаем, а также поддержку Москвы и Пекина со стороны огромной группы стран, называемых мировым большинством.
 
