Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом" - 15.04.2026, ПРАЙМ
Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом"
Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом"
Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов осужденного и признанного банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требования "Мосэнергосбыта" в размере около 51 тысячи рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В эту сумму вошло около 37 тысяч рублей основного долга, около 7 тысяч рублей пени, а также расходы на госпошлину.
Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к тринадцати с половиной годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей.
"Мосэнергосбыт" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области.
РОССИЯОбществоМОСКВАМосковская областьТимур ИвановПСБМосгорсуд
 
 
