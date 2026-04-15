https://1prime.ru/20260415/sud--869175050.html

Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом"

Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом" - 15.04.2026, ПРАЙМ

Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом"

Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов осужденного и признанного банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требования...

2026-04-15T09:03+0300

2026-04-15T09:03+0300

2026-04-15T09:03+0300

россия

общество

москва

московская область

тимур иванов

псб

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861005177_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_7b964a3b5a3ea74dfd6749c35a969814.jpg

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов осужденного и признанного банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требования "Мосэнергосбыта" в размере около 51 тысячи рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В эту сумму вошло около 37 тысяч рублей основного долга, около 7 тысяч рублей пени, а также расходы на госпошлину. Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к тринадцати с половиной годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. "Мосэнергосбыт" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области.

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, московская область, тимур иванов, псб, мосгорсуд