Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Мосэнергосбытом"
Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов осужденного и признанного банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требования... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T09:03+0300
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов осужденного и признанного банкротом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требования "Мосэнергосбыта" в размере около 51 тысячи рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В эту сумму вошло около 37 тысяч рублей основного долга, около 7 тысяч рублей пени, а также расходы на госпошлину. Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к тринадцати с половиной годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. "Мосэнергосбыт" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Компания работает на территории Москвы и Московской области.
Суд включил в реестр требований кредиторов Иванова требования "Мосэнергосбыта"