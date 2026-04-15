https://1prime.ru/20260415/sud--869181305.html
Суд отклонил иск Минпромторга к ОАК
Арбитражный суд Москвы в среду отклонил иск министерства промышленности и торговли России о взыскании более 205 миллионов рублей с Объединенной авиастроительной
2026-04-15T13:33+0300
промышленность
бизнес
оак
росимущество
пао "авиационный комплекс им. с.в. ильюшина"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду отклонил иск министерства промышленности и торговли России о взыскании более 205 миллионов рублей с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в июне. Третьими лицами к спору были привлечены Росимущество и ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина". Основания исковых требований не сообщались. Одновременно с этим иском Минпромторг подал к ОАК еще два иска – о взыскании более 648 миллионов рублей штрафа и около 179 миллионов рублей штрафа. Эти иски ранее тоже были отклонены судом первой инстанции, их рассмотрение проходило в закрытом режиме. ОАК была создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
https://1prime.ru/20260415/sud--869175050.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:704:2048:2240_1920x0_80_0_0_df10566dac22121b86c1d04c4fca8262.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Арбитраж Москвы отклонил иск Минпромторга к ОАК на 205 млн рублей
