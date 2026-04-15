Суд отклонил иск Минпромторга к ОАК

2026-04-15T13:33+0300

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду отклонил иск министерства промышленности и торговли России о взыскании более 205 миллионов рублей с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в июне. Третьими лицами к спору были привлечены Росимущество и ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина". Основания исковых требований не сообщались. Одновременно с этим иском Минпромторг подал к ОАК еще два иска – о взыскании более 648 миллионов рублей штрафа и около 179 миллионов рублей штрафа. Эти иски ранее тоже были отклонены судом первой инстанции, их рассмотрение проходило в закрытом режиме. ОАК была создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.

