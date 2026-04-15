Суд отказал "Аэрофлоту" в аресте активов "ТОИР Систем" - 15.04.2026, ПРАЙМ
Суд отказал "Аэрофлоту" в аресте активов "ТОИР Систем"
2026-04-15T15:23+0300
россия
финансы
москва
аэрофлот
15:23 15.04.2026
 
Суд отказал "Аэрофлоту" в аресте активов "ТОИР Систем"

Арбитраж Москвы отказал "Аэрофлоту" в аресте имущества "ТОИР Системы"

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал "Аэрофлоту", просившему арестовать имущество, в том числе денежные средства, столичного ООО "ТОИР Системы", в пределах около 191 миллиона рублей, более 29,9 миллиона долларов и свыше 98 миллионов юаней (в сумме – около 3,6 миллиарда рублей по текущему курсу).
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, обеспечительные меры авиакомпания запрашивала в деле по ее иску к компании "ТОИР Системы", занимающейся техобслуживанием и ремонтом авиатехники, а также поставкой авиакомпонентов и запчастей, "об обязании осуществить возврат продукции либо взыскании ее стоимости в случае невозможности возврата обозначенной продукции".
Как отмечается, обеспечительные меры запрашивались "в пределах стоимости невозвращенных исполнителем из ремонта компонентов".
Суд, однако, решил, что истец "аргументировано и документально не обосновал, что непринятие заявленных им обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу", и принимать меры не стал.
Предварительные слушания по этому делу назначены на июль.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ответчика – "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические".
