https://1prime.ru/20260415/toplivo-869177922.html
В России снизилась доля небезопасного топлива
2026-04-15T11:21+0300
энергетика
россия
рф
михаил мишустин
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/44/841424430_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d633f8468cbf53b2f04082f7118ee1f5.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Доля автомобильного топлива, которое не соответствует обязательным требованиям безопасности, в России за несколько лет снизилась в пять раз: с более чем 20% до менее 4%, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Говоря об автомобильном топливе, могу сказать, что за те несколько лет, которые мы проводим надзор в этой сфере, проверено более 10 тысяч точек реализации топлива. Это более четверти всех автозаправочных станций по всей России. За этот период доля несоответствующего обязательным требованиям безопасности топлива снизилась с более чем 20% до менее 4%, и сейчас держится на этом уровне", - сказал Шалаев. Он отметил, что этого результата удалось достичь не только за счет контрольной и надзорной деятельности, но и профилактической работы, в том числе с инструментами стандартизации и метрологии. В частности, в России был принят и внедрён ГОСТ для топливораздаточных колонок (ТРК). Он необходим для борьбы с недоливом топлива и для обеспечения ТРК метрологической точностью.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/44/841424430_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0f1e457f5b12c72d13929ed25ee8f3c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
