Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилась доля небезопасного топлива - 15.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В России снизилась доля небезопасного топлива
В России снизилась доля небезопасного топлива - 15.04.2026, ПРАЙМ
В России снизилась доля небезопасного топлива
Доля автомобильного топлива, которое не соответствует обязательным требованиям безопасности, в России за несколько лет снизилась в пять раз: с более чем 20% до... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T11:21+0300
2026-04-15T11:21+0300
энергетика
россия
рф
михаил мишустин
росстандарт
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Доля автомобильного топлива, которое не соответствует обязательным требованиям безопасности, в России за несколько лет снизилась в пять раз: с более чем 20% до менее 4%, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Говоря об автомобильном топливе, могу сказать, что за те несколько лет, которые мы проводим надзор в этой сфере, проверено более 10 тысяч точек реализации топлива. Это более четверти всех автозаправочных станций по всей России. За этот период доля несоответствующего обязательным требованиям безопасности топлива снизилась с более чем 20% до менее 4%, и сейчас держится на этом уровне", - сказал Шалаев. Он отметил, что этого результата удалось достичь не только за счет контрольной и надзорной деятельности, но и профилактической работы, в том числе с инструментами стандартизации и метрологии. В частности, в России был принят и внедрён ГОСТ для топливораздаточных колонок (ТРК). Он необходим для борьбы с недоливом топлива и для обеспечения ТРК метрологической точностью.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин, росстандарт
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Росстандарт
11:21 15.04.2026
 
В России снизилась доля небезопасного топлива

Шалаев: доля небезопасного топлива в России снизилась до менее четырех процентов

© Unsplash/Sippakorn YamkasikornЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Доля автомобильного топлива, которое не соответствует обязательным требованиям безопасности, в России за несколько лет снизилась в пять раз: с более чем 20% до менее 4%, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Говоря об автомобильном топливе, могу сказать, что за те несколько лет, которые мы проводим надзор в этой сфере, проверено более 10 тысяч точек реализации топлива. Это более четверти всех автозаправочных станций по всей России. За этот период доля несоответствующего обязательным требованиям безопасности топлива снизилась с более чем 20% до менее 4%, и сейчас держится на этом уровне", - сказал Шалаев.
Он отметил, что этого результата удалось достичь не только за счет контрольной и надзорной деятельности, но и профилактической работы, в том числе с инструментами стандартизации и метрологии. В частности, в России был принят и внедрён ГОСТ для топливораздаточных колонок (ТРК). Он необходим для борьбы с недоливом топлива и для обеспечения ТРК метрологической точностью.
На ЗАЭС заявили о достаточном запасе топлива для работы генераторов
На ЗАЭС заявили о достаточном запасе топлива для работы генераторов
Вчера, 08:58
 
ЭнергетикаРОССИЯРФМихаил МишустинРосстандарт
 
 
