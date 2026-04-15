В России снизилась доля небезопасного топлива

2026-04-15T11:21+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Доля автомобильного топлива, которое не соответствует обязательным требованиям безопасности, в России за несколько лет снизилась в пять раз: с более чем 20% до менее 4%, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Говоря об автомобильном топливе, могу сказать, что за те несколько лет, которые мы проводим надзор в этой сфере, проверено более 10 тысяч точек реализации топлива. Это более четверти всех автозаправочных станций по всей России. За этот период доля несоответствующего обязательным требованиям безопасности топлива снизилась с более чем 20% до менее 4%, и сейчас держится на этом уровне", - сказал Шалаев. Он отметил, что этого результата удалось достичь не только за счет контрольной и надзорной деятельности, но и профилактической работы, в том числе с инструментами стандартизации и метрологии. В частности, в России был принят и внедрён ГОСТ для топливораздаточных колонок (ТРК). Он необходим для борьбы с недоливом топлива и для обеспечения ТРК метрологической точностью.

