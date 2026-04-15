Товарооборот сельхозпродукцией России и Египта в I квартале вырос на 7% - 15.04.2026, ПРАЙМ
Товарооборот сельхозпродукцией России и Египта в I квартале вырос на 7%
Товарооборот сельхозпродукцией России и Египта в I квартале вырос на 7% - 15.04.2026, ПРАЙМ
Товарооборот сельхозпродукцией России и Египта в I квартале вырос на 7%
Товарооборот продукцией АПК между Россией и Египтом в первом квартале 2026 года вырос на 7%, в том числе российский экспорт - на 5%, сообщил Минсельхоз России в | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T21:41+0300
2026-04-15T21:41+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Товарооборот продукцией АПК между Россией и Египтом в первом квартале 2026 года вырос на 7%, в том числе российский экспорт - на 5%, сообщил Минсельхоз России в своем канале в мессенджере Мах. "Товарооборот продукции АПК между Россией и Египтом за первый квартал вырос на 7%… в том числе российский экспорт прибавил 5%", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что основу российских поставок формируют зерновые и масложировая продукция. Импорт - фрукты, овощи и ягоды. Там отметили, что значительным потенциалом обладает торговля минеральными удобрениями. Так, в прошлом году товарооборот вырос на 68%. "Россия заинтересована в поддержании высокого уровня торговых отношений и готова наращивать экспорт зерновой продукции", - добавили в сообщении.
египет
россия, сельское хозяйство, египет, минсельхоз
РОССИЯ, Сельское хозяйство, ЕГИПЕТ, Минсельхоз
21:41 15.04.2026
 
Товарооборот сельхозпродукцией России и Египта в I квартале вырос на 7%

Товарооборот продукцией АПК между РФ и Египтом в первом квартале 2026 года вырос на 7%

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Товарооборот продукцией АПК между Россией и Египтом в первом квартале 2026 года вырос на 7%, в том числе российский экспорт - на 5%, сообщил Минсельхоз России в своем канале в мессенджере Мах.
"Товарооборот продукции АПК между Россией и Египтом за первый квартал вырос на 7%… в том числе российский экспорт прибавил 5%", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что основу российских поставок формируют зерновые и масложировая продукция. Импорт - фрукты, овощи и ягоды.
Там отметили, что значительным потенциалом обладает торговля минеральными удобрениями. Так, в прошлом году товарооборот вырос на 68%.
"Россия заинтересована в поддержании высокого уровня торговых отношений и готова наращивать экспорт зерновой продукции", - добавили в сообщении.
