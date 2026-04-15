Товарооборот сельхозпродукцией России и Египта в I квартале вырос на 7%

2026-04-15T21:41+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Товарооборот продукцией АПК между Россией и Египтом в первом квартале 2026 года вырос на 7%, в том числе российский экспорт - на 5%, сообщил Минсельхоз России в своем канале в мессенджере Мах. "Товарооборот продукции АПК между Россией и Египтом за первый квартал вырос на 7%… в том числе российский экспорт прибавил 5%", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что основу российских поставок формируют зерновые и масложировая продукция. Импорт - фрукты, овощи и ягоды. Там отметили, что значительным потенциалом обладает торговля минеральными удобрениями. Так, в прошлом году товарооборот вырос на 68%. "Россия заинтересована в поддержании высокого уровня торговых отношений и готова наращивать экспорт зерновой продукции", - добавили в сообщении.

https://1prime.ru/20260401/putin-868818492.html

