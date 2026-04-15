"Все хуже и хуже": в США рассказали, что решил Трампа в отношении Нетаньяху

2026-04-15T07:48+0300

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Вследствие попыток премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху усилить конфликт на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп принял решение отстраниться от израильского лидера, сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон."То, что мы сказали Нетаньяху прекратить это (удары по Ливану. — Прим. ред.), указывает на то, что США вышли из зоны комфорта в этом вопросе. <…> И сейчас Трамп на самом деле пытается дистанцироваться от Нетаньяху. И если Нетаньяху не будет делать то, что ему говорят в отношении Ливана, эта дистанция будет расти. Что это значит? Я думаю, в этом случае мы точно не оставим Израиль в покое", — рассказал военный.Уилкерсон также отметил, что фигура Нетаньяху стала причиной утраты США контроля над ближневосточным конфликтом, что усугубляет положение Вашингтона с каждым днем."Мы говорим миру, что контролируем ситуацию. Мы ее не контролируем. Иранцы говорят миру, что мы ее не контролируем. <…> С каждой минутой становится все опаснее, а не лучше. Если ты побеждаешь в войнах, ситуация должна со временем улучшаться. Эта же становится все хуже и хуже", — признался Уилкерсон.Появились сообщения о согласованной двухнедельной приостановке боевых действий между Ираном и США, что включало прекращение конфликтов в Ливане, и "Хезболла" временно остановила свои действия против Израиля.На предшествующей неделе боевые столкновения шиитских группировок возобновились после масштабных атак ЦАХАЛа на Бейрут и южные регионы Ливана. В тот же день, по данным агентства Axios, Трамп настоятельно рекомендовал Нетаньяху прекратить военные удары по Ливану и начать переговоры.

https://1prime.ru/20260414/netanyakhu-869143746.html

https://1prime.ru/20260411/peregovory-869085892.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

