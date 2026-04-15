https://1prime.ru/20260415/tramp-869174193.html

"На грани смерти": на Западе раскрыли, до чего Трамп довел НАТО

Соединенные Штаты больше не стремятся поддерживать НАТО на плаву, а страны-участники альянса воспринимаются как расходный материал, заявил бывший евродепутат...

2026-04-15T07:51+0300

нато

ес

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

сша

ближний восток

мировая экономика

общество

кая каллас

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fe3fb01d02ec52af2ab0def87f339f2.jpg

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не стремятся поддерживать НАТО на плаву, а страны-участники альянса воспринимаются как расходный материал, заявил бывший евродепутат Филипп де Вилье в эфире французского телеканала CNews."НАТО сейчас на грани смерти, и прежде всего нужно объяснить почему. Потому что отец-основатель больше не хочет этого союза, он не узнает свое дитя. А ведь НАТО — это его ребенок, ребенок Америки, созданный для того, чтобы поработить Европу", — отметил политик.По словам экс-парламентария, одной из причин такого изменения курса Трампа стало ухудшение его отношений с европейскими лидерами, например, с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейской комиссии."Произошли некоторые события, которые стали смертельными или губительными. Была "партия в гольф" с <…> Урсулой фон дер Ляйен, которая аплодировала Трампу своей клюшкой, но по которой он теперь бьет, вводя таможенные пошлины. Иными словами: вы больше не партнеры, вы — расходный материал", — добавил де Вилье.На фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс оказался в глубоком кризисе. Президент Дональд Трамп охарактеризовал НАТО без участия США как "бумажного тигра" и подверг жесткой критике союзников по альянсу за отказ в поддержке американской позиции в противостоянии с Тегераном. Германия и Франция отказались участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива, а руководитель внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что европейские страны не готовы послать туда свои военно-морские силы.По мнению главы Пентагона Пита Хегсета, Трамп примет решение о судьбе НАТО после урегулирования конфликта с Ираном.

https://1prime.ru/20260415/tramp-869173776.html

https://1prime.ru/20260411/zelenskiy-869074478.html

сша

ближний восток

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

