"На грани смерти": на Западе раскрыли, до чего Трамп довел НАТО - 15.04.2026, ПРАЙМ
"На грани смерти": на Западе раскрыли, до чего Трамп довел НАТО
07:51 15.04.2026
 
"На грани смерти": на Западе раскрыли, до чего Трамп довел НАТО

Экс-депутат де Вилье: Трамп рассматривает Европу как расходный ресурс

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не стремятся поддерживать НАТО на плаву, а страны-участники альянса воспринимаются как расходный материал, заявил бывший евродепутат Филипп де Вилье в эфире французского телеканала CNews.
"НАТО сейчас на грани смерти, и прежде всего нужно объяснить почему. Потому что отец-основатель больше не хочет этого союза, он не узнает свое дитя. А ведь НАТО — это его ребенок, ребенок Америки, созданный для того, чтобы поработить Европу", — отметил политик.
По словам экс-парламентария, одной из причин такого изменения курса Трампа стало ухудшение его отношений с европейскими лидерами, например, с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейской комиссии.
"Произошли некоторые события, которые стали смертельными или губительными. Была "партия в гольф" с <…> Урсулой фон дер Ляйен, которая аплодировала Трампу своей клюшкой, но по которой он теперь бьет, вводя таможенные пошлины. Иными словами: вы больше не партнеры, вы — расходный материал", — добавил де Вилье.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке Североатлантический альянс оказался в глубоком кризисе. Президент Дональд Трамп охарактеризовал НАТО без участия США как "бумажного тигра" и подверг жесткой критике союзников по альянсу за отказ в поддержке американской позиции в противостоянии с Тегераном. Германия и Франция отказались участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива, а руководитель внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что европейские страны не готовы послать туда свои военно-морские силы.
По мнению главы Пентагона Пита Хегсета, Трамп примет решение о судьбе НАТО после урегулирования конфликта с Ираном.
