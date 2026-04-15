https://1prime.ru/20260415/tsentrobank-869188278.html

Эффект переноса повышения НДС в цены в марте снизился, сообщил ЦБ

2026-04-15T17:34+0300

россия

финансы

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Эффект переноса повышения НДС в цены в марте значительно снизился по сравнению с январем и февралем, сообщает Банк России. "В марте эффект переноса повышения НДС в цены значительно снизился по сравнению с январем и февралем. Приросты большинства показателей устойчивой инфляции оставались вблизи или немного выше значений второго-третьего кварталов 2025 года", - говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Ранее в марте аналитики ЦБ сообщали, что перенос эффекта от повышения НДС в цены в России в целом закончился, вторичные эффекты малозаметны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

