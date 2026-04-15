Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая особой ценностью - 15.04.2026, ПРАЙМ

Отношения России и Китая имеют особую ценность в условиях меняющейся международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 15.04.2026, ПРАЙМ

ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Отношения России и Китая имеют особую ценность в условиях меняющейся международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "В условиях меняющейся международной обстановки сотрудничество России и Китая как никогда ценно", - сказал Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине. По словам председателя КНР, с президентом РФ Владимиром Путиным они ведут диалог "со стратегической высоты" и настроены на его продолжение.

