Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая особой ценностью
Отношения России и Китая имеют особую ценность в условиях меняющейся международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
ПЕКИН, 15 апр - ПРАЙМ. Отношения России и Китая имеют особую ценность в условиях меняющейся международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В условиях меняющейся международной обстановки сотрудничество России и Китая как никогда ценно", - сказал Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине.
По словам председателя КНР, с президентом РФ Владимиром Путиным они ведут диалог "со стратегической высоты" и настроены на его продолжение.
