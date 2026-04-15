Турпоток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза - 15.04.2026, ПРАЙМ
Турпоток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза
Турпоток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза - 15.04.2026, ПРАЙМ
Турпоток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза
Туристический поток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 85 тысяч поездок, сообщил глава округа Владислав Кузнецов. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T03:37+0300
2026-04-15T03:37+0300
туризм
бизнес
россия
чукотка
анадырь
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – ПРАЙМ. Туристический поток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 85 тысяч поездок, сообщил глава округа Владислав Кузнецов. "Туристический поток в округе вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом. Это 85 тысяч поездок за 2025 год. Мы провели модернизацию гостиницы "Чукотка". В 2026 году откроется новая гостиница в поселке Угольные Копи. В Анадыре будут установлены 5 модульных домиков и завершено благоустройство "Солнечной тропы", - сказал Кузнецов, выступая с отчётом о работе правительства Чукотки за 2025 год. Он отметил, что власти региона работают в двух направлениях: доступность мероприятий и строительство и обновление инфраструктуры, которые смогут использовать и жители региона.
чукотка
анадырь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, чукотка, анадырь
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Чукотка, Анадырь
03:37 15.04.2026
 
Турпоток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза

Турпоток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза, до 85 тысяч поездок

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – ПРАЙМ. Туристический поток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 85 тысяч поездок, сообщил глава округа Владислав Кузнецов.
"Туристический поток в округе вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом. Это 85 тысяч поездок за 2025 год. Мы провели модернизацию гостиницы "Чукотка". В 2026 году откроется новая гостиница в поселке Угольные Копи. В Анадыре будут установлены 5 модульных домиков и завершено благоустройство "Солнечной тропы", - сказал Кузнецов, выступая с отчётом о работе правительства Чукотки за 2025 год.
Он отметил, что власти региона работают в двух направлениях: доступность мероприятий и строительство и обновление инфраструктуры, которые смогут использовать и жители региона.
 
ТуризмБизнесРОССИЯЧукоткаАнадырь
 
 
