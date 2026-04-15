Турпоток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза
2026-04-15T03:37+0300
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – ПРАЙМ. Туристический поток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 85 тысяч поездок, сообщил глава округа Владислав Кузнецов.
"Туристический поток в округе вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом. Это 85 тысяч поездок за 2025 год. Мы провели модернизацию гостиницы "Чукотка". В 2026 году откроется новая гостиница в поселке Угольные Копи. В Анадыре будут установлены 5 модульных домиков и завершено благоустройство "Солнечной тропы", - сказал Кузнецов, выступая с отчётом о работе правительства Чукотки за 2025 год.
Он отметил, что власти региона работают в двух направлениях: доступность мероприятий и строительство и обновление инфраструктуры, которые смогут использовать и жители региона.
