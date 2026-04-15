https://1prime.ru/20260415/turpotok-869170308.html

Турпоток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза

Туристический поток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 85 тысяч поездок, сообщил глава округа Владислав Кузнецов. | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T03:37+0300

туризм

бизнес

россия

чукотка

анадырь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869170308.jpg?1776213460

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – ПРАЙМ. Туристический поток на Чукотке в 2025 году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 85 тысяч поездок, сообщил глава округа Владислав Кузнецов. "Туристический поток в округе вырос в 1,8 раза по сравнению с 2024 годом. Это 85 тысяч поездок за 2025 год. Мы провели модернизацию гостиницы "Чукотка". В 2026 году откроется новая гостиница в поселке Угольные Копи. В Анадыре будут установлены 5 модульных домиков и завершено благоустройство "Солнечной тропы", - сказал Кузнецов, выступая с отчётом о работе правительства Чукотки за 2025 год. Он отметил, что власти региона работают в двух направлениях: доступность мероприятий и строительство и обновление инфраструктуры, которые смогут использовать и жители региона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

