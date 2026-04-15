СМИ рассказали, что устроила Украина во время пасхального перемирия
СМИ рассказали, что устроила Украина во время пасхального перемирия - 15.04.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что устроила Украина во время пасхального перемирия
Киевский режим, нарушив пасхальное перемирие, показал, что не будет уважать какое-либо прекращения огня с Россией, пишет InfoBRICS. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T17:05+0300
2026-04-15T17:05+0300
2026-04-15T17:05+0300
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Киевский режим, нарушив пасхальное перемирие, показал, что не будет уважать какое-либо прекращения огня с Россией, пишет InfoBRICS."Если украинские солдаты нарушают даже 32-часовую паузу в боевых действиях, то очевидно, что в случае долгосрочного соглашения произойдут гораздо серьезные нарушения, из-за чего Россия не может доверять противнику в более глубоких переговорах", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, режим Владимира Зеленского вновь показал, что он — террористический.На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник.Как пояснили в Кремле, Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально. Тем не менее после завершения перемирия Минобороны России сообщило о 6558 нарушениях со стороны ВСУ.
киев
москва
украина
общество , мировая экономика, киев, москва, украина, владимир путин, всу, минобороны рф, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, Киев, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, Минобороны РФ, Владимир Зеленский
СМИ рассказали, что устроила Украина во время пасхального перемирия
InfoBRICS: Украина не будет уважать прекращение огня с РФ