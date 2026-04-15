Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что устроила Украина во время пасхального перемирия - 15.04.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что устроила Украина во время пасхального перемирия
https://1prime.ru/20260415/polsha-869173633.html
InfoBRICS: Украина не будет уважать прекращение огня с РФ

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Киевский режим, нарушив пасхальное перемирие, показал, что не будет уважать какое-либо прекращения огня с Россией, пишет InfoBRICS.
"Если украинские солдаты нарушают даже 32-часовую паузу в боевых действиях, то очевидно, что в случае долгосрочного соглашения произойдут гораздо серьезные нарушения, из-за чего Россия не может доверять противнику в более глубоких переговорах", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, режим Владимира Зеленского вновь показал, что он — террористический.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник.
Как пояснили в Кремле, Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально. Тем не менее после завершения перемирия Минобороны России сообщило о 6558 нарушениях со стороны ВСУ.
ОбществоМировая экономикаКиевМОСКВАУКРАИНАВладимир ПутинВСУМинобороны РФВладимир Зеленский
 
 
