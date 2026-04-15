https://1prime.ru/20260415/ukraina-869193232.html

"Совершают геноцид". Происходящее на Украине поразило депутата Рады

2026-04-15T21:50+0300

украина

владимир зеленский

всу

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Первоочередная задача, стоящая перед каждым украинцем, состоит в том, чтобы защититься от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования; так на Украине называют военкоматы – прим.ред.) , заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."ТЦК — это люди, которые пытаются вас убить, и ваша обязанность — защититься и выжить. У них нет никаких прав или полномочий. Это просто убийцы Владимира Зеленского, люди, которые совершают геноцид украинского народа", — написал он.По мнению Дмитрука, задачей каждого жителя Украины является сохранение и защита своей жизни и жизни своих близких.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

