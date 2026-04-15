"Совершают геноцид". Происходящее на Украине поразило депутата Рады
"Совершают геноцид". Происходящее на Украине поразило депутата Рады - 15.04.2026, ПРАЙМ
"Совершают геноцид". Происходящее на Украине поразило депутата Рады
Первоочередная задача, стоящая перед каждым украинцем, состоит в том, чтобы защититься от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования; так на Украине...
2026-04-15T21:50+0300
2026-04-15T21:50+0300
2026-04-15T21:50+0300
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Первоочередная задача, стоящая перед каждым украинцем, состоит в том, чтобы защититься от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования; так на Украине называют военкоматы – прим.ред.) , заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."ТЦК — это люди, которые пытаются вас убить, и ваша обязанность — защититься и выжить. У них нет никаких прав или полномочий. Это просто убийцы Владимира Зеленского, люди, которые совершают геноцид украинского народа", — написал он.По мнению Дмитрука, задачей каждого жителя Украины является сохранение и защита своей жизни и жизни своих близких.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, всу, рада
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Рада
"Совершают геноцид". Происходящее на Украине поразило депутата Рады
Депутат Рады Дмитрук: сотрудники ТЦК ведут геноцид украинского народа