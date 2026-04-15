Мадьяр рассказал, чего ждет от Орбана

2026-04-15T21:58+0300

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что ждет от премьер-министра Виктора Орбана снятия вето на кредит Украине, как только восстановятся поставки нефти по трубопроводу "Дружба", его слова передает Bloomberg."Петер Мадьяр заявил, что ожидает, будто уходящий премьер Виктор Орбан снимет свое вето на кредит Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро после восстановления поставок нефти по ключевому трубопроводу", — приводит издание его мнение.В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест.Голосование проходило на фоне попыток Украины и ЕС помешать партии Виктора Орбана остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии разблокировать 20-й пакет санкций против Москвы и запрет выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Будапешт занял такую позицию в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, принятие 20-го пакета санкций против России, прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", а также снимут возражения на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС.

