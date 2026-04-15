Власти Чукотки расширили сеть межрегиональных полетов, летом из Анадыря можно будет вылететь в Москву, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T03:25+0300

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки расширили сеть межрегиональных полетов, летом из Анадыря можно будет вылететь в Москву, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Красноярск, сообщил глава округа Владислав Кузнецов. "В 2025 году у нас увеличилось на 5% число пассажиров, которые воспользовались межрегиональными рейсами - всего 146 286 человек. Мы расширяем сетку межрегиональных полетов. Возобновлены рейсы Владивосток-Анадырь, Красноярск-Анадырь. Таким образом, этим летом из окружной столицы можно будет улететь в Москву, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Красноярск", - сказал Кузнецов, выступая с отчётом о работе правительства Чукотки за 2025 год. Он отметил, что совместно с авиакомпанией "Сибирь" запущена программа субсидирования билетов Певек - Новосибирск с льготным тарифом в 20 тысяч рублей для жителей округа и детей с 2 до 12 лет.

бизнес, россия, чукотка, москва, хабаровск