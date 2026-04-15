Власти Чукотки обсуждают организацию переправы через Анадырский лиман - 15.04.2026, ПРАЙМ
Власти Чукотки обсуждают организацию переправы через Анадырский лиман
2026-04-15T03:34+0300
03:34 15.04.2026
 
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки обсуждают с Минтрансом РФ организацию переправы через Анадырский лиман - из Анадыря в окружной аэропорт - в межсезонье, могут привлечь суда ледового класса, сообщил глава округа Владислав Кузнецов.
"Важным остается вопрос с организацией переправы через Анадырский лиман в межсезонье... Сейчас мы работаем над тем, чтобы найти системные решения по организации удобной круглогодичной переправы. Есть несколько вариантов, в том числе обеспечение переправы судами ледового класса. Сотрудничаем с Минтрансом по этой теме. К началу лета у нас будет на руках обоснованный экономически эффективный вариант, который будем реализовывать при поддержке федерального центра", - сказал Кузнецов, выступая с отчётом о работе правительства Чукотки за 2025 год.
Он отметил, что парк глиссеров для работы на лимане увеличен до 7 единиц.
"Они перевозят наших жителей по льготной цене в 500 рублей. При этом дети и участники СВО пользуются правом бесплатного проезда. Всего в прошлом году перевезли 16704 пассажира. Это в три раза больше, чем в 2024 году", - отметил губернатор.
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита на Чукотку в феврале 2024 года поручил правительству совместно с исполнительными органами региона представить предложения по организации бесперебойного транспортного сообщения между Анадырем и аэропортом в Угольных Копях. Зимой через Анадырский лиман работает ледовая переправа, в остальное время из Анадыря в аэропорт и в поселок Угольные Копи можно перебраться морским транспортом, но навигация зависит от погоды. Обсуждались разные варианты решения проблемы, в том числе тоннель под лиманом.
 
