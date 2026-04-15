Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае - 15.04.2026, ПРАЙМ
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае - 15.04.2026, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
Планов провести встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Китае у Кремля пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T12:35+0300
2026-04-15T13:58+0300
политика
россия
китай
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Планов провести встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Китае у Кремля пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Могу вам сказать, что сейчас таких задумок нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча Путина и Трампа в ходе визита российского лидера в Китай.
китай
сша
россия, китай, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:35 15.04.2026 (обновлено: 13:58 15.04.2026)
 
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Песков: планов по встрече Путина и Трампа в Китае сейчас нет

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Планов провести встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Китае у Кремля пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Могу вам сказать, что сейчас таких задумок нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли состояться встреча Путина и Трампа в ходе визита российского лидера в Китай.
