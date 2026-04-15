Акционеры ВТБ одобрили конвертацию префов в обыкновенные акции
ВТБ подвел итоги заочного голосования общего собрания акционеров - принято решение о размещении дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ путем конвертации в... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T16:55+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ВТБ подвел итоги заочного голосования общего собрания акционеров - принято решение о размещении дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ путем конвертации в них привилегированных акций первого и второго типа, сообщается в пресс-релизе ВТБ. "Банк ВТБ подвел итоги заочного голосования общего собрания акционеров (ОСА) 14 апреля 2026 года. Акционеры приняли решение о размещении дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ путем конвертации в них привилегированных акций первого и второго типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество размещаемых обыкновенных акций банка ВТБ – 6,3 миллиарда штук, номинальная стоимость 50 рублей каждая. Уточняется, что способ размещения - конвертация в размещаемые обыкновенные акции ВТБ привилегированных акций первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая и привилегированных акций второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Коэффициент конвертации определен как отношение номинальной цены одной привилегированной акции соответствующего типа к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции по итогам торгов на Московской бирже за 2025 год и равной 82 рублям 67 копейкам, отмечает ВТБ. "Конвертация привилегированных акций повышает прозрачность структуры акционерного капитала банка, делает оценку ВТБ более понятной для всех инвесторов. Важно, что конвертация сохраняет нынешнее распределение дивидендного потока в адрес миноритарных акционеров", - сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "В свою очередь, нам конвертация префов позволит оптимизировать структуру капитала при сохранении баланса интересов всех акционеров, включая миноритариев, и рассчитывать на рост акционерной стоимости в перспективе", - добавил он. Уточняется, что 21,4 триллиона привилегированных акций первого типа общей номинальной стоимостью 214 миллиардов рублей конвертируется в 2,6 миллиарда обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 129,5 миллиарда рублей. А 3 триллиона привилегированных акций ВТБ второго типа общей номинальной стоимостью 307,4 миллиарда рублей конвертируются в 3,7 миллиарда обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 185,9 миллиарда рублей. "По второму вопросу повестки ОСА акционеры также приняли решение утвердить изменения к уставу банка, связанные с увеличением предельного количества объявленных обыкновенных акций до 12,6 миллиарда штук с учетом потребности для проведения конвертации привилегированных акций банка первого и второго типов в обыкновенные акции банка", - подытожили там.
