https://1prime.ru/20260415/wildberries-869171809.html

Wildberries запустил сервис кредитования для покупки автомобилей

Wildberries запустил сервис кредитования для покупки автомобилей - 15.04.2026, ПРАЙМ

Wildberries запустил сервис кредитования для покупки автомобилей

Wildberries запустил сервис кредитования для покупки автомобилей на маркетплейсе, в том числе по льготным ставкам, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы...

2026-04-15T06:08+0300

2026-04-15T06:08+0300

2026-04-15T06:08+0300

бизнес

финансы

банки

wildberries

baic

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869171809.jpg?1776222521

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Wildberries запустил сервис кредитования для покупки автомобилей на маркетплейсе, в том числе по льготным ставкам, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ). "RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила сервис для совершения цифровых сделок по покупке автомобиля в автокредит, в том числе по льготным ставкам. Теперь пользователи могут не только в онлайне выбрать автомобиль на витрине Wildberries, но и сразу полностью удаленно оформить на него автокредит", - сообщили там. Приобрести машину с помощью цифрового автокредита можно в разделе "Автомобили" в веб-версии Wildberries. Заявка на кредит рассматривается несколько минут. После выбора понравившегося предложения банка покупатель отправляет фото паспорта и селфи и подписывает кредитный договор с банком электронной подписью. "Первая сделка прошла на автомобиль Baic U5 Plus по льготной ставке 0,01% годовых в рамках специальной кредитной программы производителя Baic. Весь процесс по оформлению кредита и покупки авто на платформе Wildberries занял у клиента час, а документы были подписаны удаленно", - прокомментировал глава финтеха RWB и председатель правления "WB Банка" Георгий Горшков. По его словам, в ближайшее время компания расширит количество производителей, автомобили которых можно будет приобрести в кредит по льготным ставкам. Также будет увеличено число банков-участников. На текущий момент сервис работает в тестовом режиме и доступен в веб-версии Wildberries. В дальнейшем функционал появится и в мобильном приложении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, банки, wildberries, baic