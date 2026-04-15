Wildberries запустил сервис кредитования для покупки автомобилей
2026-04-15T06:08+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Wildberries запустил сервис кредитования для покупки автомобилей на маркетплейсе, в том числе по льготным ставкам, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ).
"RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила сервис для совершения цифровых сделок по покупке автомобиля в автокредит, в том числе по льготным ставкам. Теперь пользователи могут не только в онлайне выбрать автомобиль на витрине Wildberries, но и сразу полностью удаленно оформить на него автокредит", - сообщили там.
Приобрести машину с помощью цифрового автокредита можно в разделе "Автомобили" в веб-версии Wildberries. Заявка на кредит рассматривается несколько минут. После выбора понравившегося предложения банка покупатель отправляет фото паспорта и селфи и подписывает кредитный договор с банком электронной подписью.
"Первая сделка прошла на автомобиль Baic U5 Plus по льготной ставке 0,01% годовых в рамках специальной кредитной программы производителя Baic. Весь процесс по оформлению кредита и покупки авто на платформе Wildberries занял у клиента час, а документы были подписаны удаленно", - прокомментировал глава финтеха RWB и председатель правления "WB Банка" Георгий Горшков.
По его словам, в ближайшее время компания расширит количество производителей, автомобили которых можно будет приобрести в кредит по льготным ставкам. Также будет увеличено число банков-участников.
На текущий момент сервис работает в тестовом режиме и доступен в веб-версии Wildberries. В дальнейшем функционал появится и в мобильном приложении.
