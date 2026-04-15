Захарова оценила внешнюю политику США
2026-04-15T09:00+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. США утратили возможность внутреннего ресурса развития, поэтому внешняя политика для них является основой предвыборных кампаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они (США - ред.) давным-давно утратили возможность для внутреннего толчка и внутреннего ресурса развития, его просто нет. Точнее, он, может, и есть, но пока его никто не обнаружил. Он был утрачен на каком-то этапе, потому что выработан - как выработанная шахта", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат подчеркнула, что для США внешняя политика является не просто составной частью электоральных циклов, но основой предвыборных кампаний. "Без внешнего ресурса предвыборная кампания в США - будь то президентская или в конгресс - уже давным-давно сама себя не тянет", - указала она. По словам Захаровой, последний пример "внутренней композиции" США - это попытка "что-то выжать из платья Моники Левински". В 1998 году бывший тогда президентом США Билл Клинтон оказался в центре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински.
https://1prime.ru/20260415/tramp-869174193.html
"На грани смерти": на Западе раскрыли, до чего Трамп довел НАТО