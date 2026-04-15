Зеленский выставил жесткие требования Мерцу из-за ухода Орбана, пишут СМИ
2026-04-15T07:42+0300
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, находясь с визитом в Германии, выставил перед канцлером Фридрихом Мерцем требование оперативно предоставить Киеву кредит после ухода Виктора Орбана, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Зеленский встретился с канцлером Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро. <…>, По его мнению, Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита", — указывается в материале.Как отмечает автор, такая спешка со стороны киевских властей связана с поражением венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах. Однако выделение кредита по-прежнему осложнено сопротивлением жителей Венгрии."В течение нескольких месяцев этот пакет мер блокировался главой Венгрии Орбаном. Но даже после победы Петера Мадьяра <…> проукраинский курс этой страны отнюдь не гарантирован. <…> Ведь скептицизм в отношении Киева также широко распространен именно среди венгерского населения, что еще больше ограничивает доступные политические возможности", — отмечает он.Ранее ЕС опубликовал документ, из которого следует, что Венгрия и Словакия не поддержали итоговые решения саммита Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро.В понедельник лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не должен участвовать в предоставлении средств Украине.
Berliner Zeitung: Зеленский потребовал от Мерца скорейшее предоставление кредита Киеву