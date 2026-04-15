Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выставил жесткие требования Мерцу из-за ухода Орбана, пишут СМИ - 15.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260415/zelenskiy-869173192.html
Зеленский выставил жесткие требования Мерцу из-за ухода Орбана, пишут СМИ
Зеленский выставил жесткие требования Мерцу из-за ухода Орбана, пишут СМИ - 15.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский выставил жесткие требования Мерцу из-за ухода Орбана, пишут СМИ
Владимир Зеленский, находясь с визитом в Германии, выставил перед канцлером Фридрихом Мерцем требование оперативно предоставить Киеву кредит после ухода Виктора | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T07:42+0300
2026-04-15T07:42+0300
ес
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, находясь с визитом в Германии, выставил перед канцлером Фридрихом Мерцем требование оперативно предоставить Киеву кредит после ухода Виктора Орбана, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Зеленский встретился с канцлером Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро. &lt;…&gt;, По его мнению, Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита", — указывается в материале.Как отмечает автор, такая спешка со стороны киевских властей связана с поражением венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах. Однако выделение кредита по-прежнему осложнено сопротивлением жителей Венгрии."В течение нескольких месяцев этот пакет мер блокировался главой Венгрии Орбаном. Но даже после победы Петера Мадьяра &lt;…&gt; проукраинский курс этой страны отнюдь не гарантирован. &lt;…&gt; Ведь скептицизм в отношении Киева также широко распространен именно среди венгерского населения, что еще больше ограничивает доступные политические возможности", — отмечает он.Ранее ЕС опубликовал документ, из которого следует, что Венгрия и Словакия не поддержали итоговые решения саммита Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро.В понедельник лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не должен участвовать в предоставлении средств Украине.
ЕС, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, Мировая экономика, Банки, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц
07:42 15.04.2026
 
Зеленский выставил жесткие требования Мерцу из-за ухода Орбана, пишут СМИ

Berliner Zeitung: Зеленский потребовал от Мерца скорейшее предоставление кредита Киеву

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, находясь с визитом в Германии, выставил перед канцлером Фридрихом Мерцем требование оперативно предоставить Киеву кредит после ухода Виктора Орбана, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"Зеленский встретился с канцлером Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро. <…>, По его мнению, Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита", — указывается в материале.
Как отмечает автор, такая спешка со стороны киевских властей связана с поражением венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах. Однако выделение кредита по-прежнему осложнено сопротивлением жителей Венгрии.
"В течение нескольких месяцев этот пакет мер блокировался главой Венгрии Орбаном. Но даже после победы Петера Мадьяра <…> проукраинский курс этой страны отнюдь не гарантирован. <…> Ведь скептицизм в отношении Киева также широко распространен именно среди венгерского населения, что еще больше ограничивает доступные политические возможности", — отмечает он.
Ранее ЕС опубликовал документ, из которого следует, что Венгрия и Словакия не поддержали итоговые решения саммита Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро.
В понедельник лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не должен участвовать в предоставлении средств Украине.
ЕСВиктор ОрбанВЕНГРИЯМировая экономикаБанкиУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийФридрих Мерц
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
