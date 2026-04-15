https://1prime.ru/20260415/zelenskiy-869187203.html

На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского после выборов в Венгрии - 15.04.2026, ПРАЙМ

Владимир Зеленский недолго будет рад поражению Виктора Орбана на венгерских выборах, пишет UnHerd. | 15.04.2026, ПРАЙМ

мировая экономика

венгрия

киев

украина

общество

виктор орбан

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский недолго будет рад поражению Виктора Орбана на венгерских выборах, пишет UnHerd."Уход Орбана из власти может показаться победой для Украины, но неизменная реальность того, что Венгрия настороженно относится к Киеву и зависит от российских энергоресурсов, означает, что любой сдвиг в политике может оказаться гораздо более ограниченным, чем надеется Зеленский", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр уже заявил, что Будапешт не будет предоставлять финансовую помощь Киеву или помогать с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Процесс проходил при попытках Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Орбан уже признал поражение и пообещал, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

