На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского после выборов в Венгрии
Владимир Зеленский недолго будет рад поражению Виктора Орбана на венгерских выборах, пишет UnHerd. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T17:06+0300
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский недолго будет рад поражению Виктора Орбана на венгерских выборах, пишет UnHerd."Уход Орбана из власти может показаться победой для Украины, но неизменная реальность того, что Венгрия настороженно относится к Киеву и зависит от российских энергоресурсов, означает, что любой сдвиг в политике может оказаться гораздо более ограниченным, чем надеется Зеленский", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр уже заявил, что Будапешт не будет предоставлять финансовую помощь Киеву или помогать с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Процесс проходил при попытках Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Орбан уже признал поражение и пообещал, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
UnHerd: Зеленский недолго будет рад поражению Орбана