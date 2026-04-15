СМИ: Зеленский предложил Трампу неожиданную инициативу по Ирану - 15.04.2026, ПРАЙМ
Владимир Зеленский хочет помочь Вашингтону с открытием Ормузского пролива, пишет Die Welt. | 15.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет помочь Вашингтону с открытием Ормузского пролива, пишет Die Welt."Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть", — заявил Зеленский.Он подчеркнул, сами США пока не просили Украину как-либо участвовать в разблокировке пролива.Соединенные Штаты объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с ИРИ в минувшие выходные. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: Вашингтон настаивает на изъятии этих материалов у исламской республики.Блокада вступила в силу в понедельник, в 17:00 мск. Президент Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать корабли, заплатившие Ирану за проход.
https://1prime.ru/20260415/britaniya-869187475.html
https://1prime.ru/20260415/finlyandiya-869187341.html
17:10 15.04.2026
 
СМИ: Зеленский предложил Трампу неожиданную инициативу по Ирану

Welt: Зеленский предложил США помощь с разблокировкой Ормузского пролива

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хочет помочь Вашингтону с открытием Ормузского пролива, пишет Die Welt.
"Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть", — заявил Зеленский.
Флаги Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
"Это война". На Западе испугались хода Британии против России
17:09
Он подчеркнул, сами США пока не просили Украину как-либо участвовать в разблокировке пролива.
Соединенные Штаты объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с ИРИ в минувшие выходные. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: Вашингтон настаивает на изъятии этих материалов у исламской республики.
Блокада вступила в силу в понедельник, в 17:00 мск. Президент Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать корабли, заплатившие Ирану за проход.
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
"Будут на границе". СМИ рассказали о опасном плане Финляндии против России
17:08
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
