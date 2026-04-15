Зеленский набросился на Трампа из-за России
Американский лидер Дональд Трамп публично выражает больше симпатий к Москве, чем к Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF. | 15.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп публично выражает больше симпатий к Москве, чем к Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF."Его (президента США Дональда Трампа — Прим. ред.) сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт", — заявил он.Глава киевского режима посетовал, что изначально Трамп обещал "занимать нейтральную позицию" по вопросу урегулирования на Украине.Президент Соединенных Штатов неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые российским лидером Владимиром Путиным и Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз своей национальной безопасности.
Зеленский пожаловался на позитивные сигналы Трампа в адрес РФ