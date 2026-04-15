Южная Корея в марте нарастила импорт железа и стали из России
2026-04-15T21:53+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Поставки железа и стали из России в Южную Корею в марте этого года вновь перешли к росту после двух месяцев сокращения, увеличившись сразу на четверть, выяснило РИА Новости, проанализировав данные южнокорейской статслужбы. Так, в марте Южная Корея закупила черных металлов у РФ на 6,7 миллиона долларов (9,7 тысячи тонн). После двух подряд месяцев снижения поставки снова выросли - на 26% к февралю, не достигнув однако декабрьского локального максимума в 29,9 миллиона долларов. При этом по сравнению с прошлым мартом корейский импорт снизился на 23%. В частности в марте импортировался чугун в первичных формах - 2,5 миллиона долларов, ферросплавы - 3,4 миллиона, а также отходы и лом черных металлов - 832 тысячи. Южная Корея также поставляет в Россию продукцию из железа и стали. В марте экспорт достиг 2,4 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше, чем в феврале, и вчетверо больше, чем в прошлом марте. Главным образом это был плоский прокат шириной от 600 миллиметров.
