Южная Корея в марте нарастила импорт железа и стали из России - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/zhelezo-869193499.html
Южная Корея в марте нарастила импорт железа и стали из России
Южная Корея в марте нарастила импорт железа и стали из России
2026-04-15T21:53+0300
2026-04-15T21:53+0300
мировая экономика
южная корея
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6c86a0ad99f5eda27f5e806d8d0db36.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Поставки железа и стали из России в Южную Корею в марте этого года вновь перешли к росту после двух месяцев сокращения, увеличившись сразу на четверть, выяснило РИА Новости, проанализировав данные южнокорейской статслужбы. Так, в марте Южная Корея закупила черных металлов у РФ на 6,7 миллиона долларов (9,7 тысячи тонн). После двух подряд месяцев снижения поставки снова выросли - на 26% к февралю, не достигнув однако декабрьского локального максимума в 29,9 миллиона долларов. При этом по сравнению с прошлым мартом корейский импорт снизился на 23%. В частности в марте импортировался чугун в первичных формах - 2,5 миллиона долларов, ферросплавы - 3,4 миллиона, а также отходы и лом черных металлов - 832 тысячи. Южная Корея также поставляет в Россию продукцию из железа и стали. В марте экспорт достиг 2,4 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше, чем в феврале, и вчетверо больше, чем в прошлом марте. Главным образом это был плоский прокат шириной от 600 миллиметров.
https://1prime.ru/20260415/rossiya--869182222.html
южная корея
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_5abc90b751ef34f9cdeab96bfad7e811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:53 15.04.2026
 
Южная Корея в марте нарастила импорт железа и стали из России

Южная Корея в марте на четверть нарастила импорт железа и стали из России

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Поставки железа и стали из России в Южную Корею в марте этого года вновь перешли к росту после двух месяцев сокращения, увеличившись сразу на четверть, выяснило РИА Новости, проанализировав данные южнокорейской статслужбы.
Так, в марте Южная Корея закупила черных металлов у РФ на 6,7 миллиона долларов (9,7 тысячи тонн). После двух подряд месяцев снижения поставки снова выросли - на 26% к февралю, не достигнув однако декабрьского локального максимума в 29,9 миллиона долларов. При этом по сравнению с прошлым мартом корейский импорт снизился на 23%.
В частности в марте импортировался чугун в первичных формах - 2,5 миллиона долларов, ферросплавы - 3,4 миллиона, а также отходы и лом черных металлов - 832 тысячи.
Южная Корея также поставляет в Россию продукцию из железа и стали. В марте экспорт достиг 2,4 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше, чем в феврале, и вчетверо больше, чем в прошлом марте. Главным образом это был плоский прокат шириной от 600 миллиметров.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Россия нарастила выручку от экспорта рыбы и морепродуктов в Южную Корею
14:22
 
Мировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала