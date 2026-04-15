Жители Нарвы недовольны разжиганием истерии вокруг России, пишут СМИ
2026-04-15T06:17+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Многие жители Нарвы, отличающиеся тем, что традиционно наблюдают со стороны за праздничными мероприятиями 9 мая в Ивангороде и любят смотреть по телевизору российские передачи, недовольны разжиганием властей истерии вокруг якобы российской угрозы и тем, что их заставляют выбирать между Россией и Эстонией, пишет издание Politico.
"Многие жители Нарвы недовольны тем, что их заставляют выбирать чью-либо сторону. Концерты 9 мая обычно собирают толпы жителей Нарвы, особенно пожилых. Бесчисленные спутниковые антенны, прикрепленные к многоквартирным домам, свидетельствуют о долговечности российских телешоу", - пишет издание.
Журналисты газеты пообщались с жителями Нарвы, русскоязычными супругами-пенсионерами Светланой и Геннадием, которые рассказали, что годами жили в городе без каких-либо проблем. Отмечается, что Светлана "обвинила политиков в Таллине и Брюсселе в запугивании и разжигании напряженности среди эстонцев".
"Никакой угрозы нет, Россия не представляет угрозы", - добавил Геннадий, удивляясь, почему в Швейцарии, где он учился и работал, знание нескольких языков не считалось проблемой, как это происходит в Эстонии.
Газета подчеркивает, что Светлана и Геннадий отказались называть свои полные имена, а также фотографироваться, опасаясь, что их слова привлекут внимание службы безопасности Эстонии.
Ранее в МИД РФ заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
Politico: жители Нарвы недовольны тем, что их заставляют выбирать между Россией и Эстонией
