Жители Нарвы недовольны разжиганием истерии вокруг России, пишут СМИ

Жители Нарвы недовольны разжиганием истерии вокруг России, пишут СМИ - 15.04.2026, ПРАЙМ

Жители Нарвы недовольны разжиганием истерии вокруг России, пишут СМИ

Многие жители Нарвы, отличающиеся тем, что традиционно наблюдают со стороны за праздничными мероприятиями 9 мая в Ивангороде и любят смотреть по телевизору...

2026-04-15T06:17+0300

2026-04-15T06:17+0300

2026-04-15T06:17+0300

общество

россия

мировая экономика

эстония

рф

брюссель

владимир путин

politico

мид рф

мид

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Многие жители Нарвы, отличающиеся тем, что традиционно наблюдают со стороны за праздничными мероприятиями 9 мая в Ивангороде и любят смотреть по телевизору российские передачи, недовольны разжиганием властей истерии вокруг якобы российской угрозы и тем, что их заставляют выбирать между Россией и Эстонией, пишет издание Politico. "Многие жители Нарвы недовольны тем, что их заставляют выбирать чью-либо сторону. Концерты 9 мая обычно собирают толпы жителей Нарвы, особенно пожилых. Бесчисленные спутниковые антенны, прикрепленные к многоквартирным домам, свидетельствуют о долговечности российских телешоу", - пишет издание. Журналисты газеты пообщались с жителями Нарвы, русскоязычными супругами-пенсионерами Светланой и Геннадием, которые рассказали, что годами жили в городе без каких-либо проблем. Отмечается, что Светлана "обвинила политиков в Таллине и Брюсселе в запугивании и разжигании напряженности среди эстонцев". "Никакой угрозы нет, Россия не представляет угрозы", - добавил Геннадий, удивляясь, почему в Швейцарии, где он учился и работал, знание нескольких языков не считалось проблемой, как это происходит в Эстонии. Газета подчеркивает, что Светлана и Геннадий отказались называть свои полные имена, а также фотографироваться, опасаясь, что их слова привлекут внимание службы безопасности Эстонии. Ранее в МИД РФ заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.

эстония

рф

брюссель

общество , россия, мировая экономика, эстония, рф, брюссель, владимир путин, politico, мид рф, мид