Акции крупнейшего в мире производителя шоколада упали на 15 процентов

2026-04-16T21:50+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Акции швейцарской компании Barry Callebaut, крупнейшего в мире производителя шоколада, падают более чем на 15% после публикации финансовой отчетности за шесть месяцев, свидетельствуют данные торгов. Акции Barry Callebaut на 18.27 мск дешевеют на 15,27%, до 1,071 швейцарского франка. В первом полугодии 2025-2026 фингода, который завершился 28 февраля, компания сообщила о снижении выручки и уменьшении объема продаж. Выручка от продаж за указанный период уменьшилась на 7,3% в годовом выражении - до 6,752 миллиарда швейцарских франков, а объем продаж - на 6,9%, до 1,01 миллиона тонн. Операционная прибыль сократилась на 5,7%, до 310,9 миллиона швейцарских франков. Также компания ухудшила прогноз операционной прибыли (EBIT) от обычной деятельности на текущий год, теперь ожидает снижения в среднем на 14-16%, тогда как в январе ожидался рост в пределах 6%. При этом чистая прибыль Barry Callebaut, приходящаяся на акционеров, по итогам шести месяцев выросла на 71,6% в годовом выражении, до 108,9 миллиона франков. Barry Callebaut - швейцарский производитель шоколада, основанный в 1996 году слиянием бельгийской Callebaut и французской Cacao Barry. Callebaut была основана в 1911 году Октавом Калебаутом, Cacao Barry появилась в 1842 году. На 62 фабриках компании работают более 13 тысяч сотрудников, ведет бизнес более чем в 140 странах.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

