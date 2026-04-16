Аналитик рассказал о возможном оживлении спроса на ипотеку в России - 16.04.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о возможном оживлении спроса на ипотеку в России
Аналитик рассказал о возможном оживлении спроса на ипотеку в России - 16.04.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о возможном оживлении спроса на ипотеку в России
Аналитик ждет заметное оживление спроса на ипотеку в России при ставке при уровне 12% и ниже, рассказали РИА Новости генеральный директор компании... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T05:48+0300
2026-04-16T05:48+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Аналитик ждет заметное оживление спроса на ипотеку в России при ставке при уровне 12% и ниже, рассказали РИА Новости генеральный директор компании "Баланс-Платформа" Евгений Сеньковский. "Более заметное оживление спроса на ипотеку возможно при уровне 12% и ниже", - сказал он. По словам аналитика, спрос на ипотеку остается сдержанным: текущие ставки по-прежнему высоки для массового спроса, особенно на вторичном рынке. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.
финансы, бизнес, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Бизнес, Банки, банк Россия, Банк России
05:48 16.04.2026
 
Аналитик рассказал о возможном оживлении спроса на ипотеку в России

Аналитик Сеньковский: оживление спроса на ипотеку возможно при ставке 12% и ниже

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Аналитик ждет заметное оживление спроса на ипотеку в России при ставке при уровне 12% и ниже, рассказали РИА Новости генеральный директор компании "Баланс-Платформа" Евгений Сеньковский.
"Более заметное оживление спроса на ипотеку возможно при уровне 12% и ниже", - сказал он.
По словам аналитика, спрос на ипотеку остается сдержанным: текущие ставки по-прежнему высоки для массового спроса, особенно на вторичном рынке.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.
 
