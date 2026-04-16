Аналитики рассказали, что может привести к росту цен на алюминий

Длительная блокада Ормузского пролива, а также дефицит алюминия и отсутствие свободных производственных мощностей могут привести к росту мировых цен на металл...

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Длительная блокада Ормузского пролива, а также дефицит алюминия и отсутствие свободных производственных мощностей могут привести к росту мировых цен на металл до 4000 долларов за тонну, считают опрошенные РИА Новости аналитики. В понедельник биржевая цена на алюминий впервые с конца марта 2022 года поднялась выше 3600 долларов за тонну. "Чтобы отметка в 4000 долларов все-таки была достигнута, нужно совпадение сразу нескольких событий. Прежде всего, требуется продолжительный период высокой напряженности на Ближнем Востоке", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Эксперт также отметил, что еще одним фактором роста цен могут стать новые повреждения на предприятиях EGA в ОАЭ или Aluminium Bahrain BSC в Бахрейне. Он подчеркнул, что "маятник" должен действительно задержаться на стороне усиленной эскалации, без выраженных переговорных перспектив. Кроме того, потенциальный дефицит может поддерживать цены на алюминий, учитывая, что в настоящий момент в мире нет свободных производственных мощностей. По мнению инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева, даже при немедленном открытии пролива и восстановлении подачи газа ситуация на мировом рынке алюминия быстро не нормализуется. "Сформировался серьезный разрыв между производством и потреблением, запасы истощаются, и вероятность дальнейшего роста цен остаётся высокой. При продолжительной блокировке Ормузского пролива цена алюминия может достигнуть уровня около 4000 долларов за тонну", - полагает эксперт. Производство алюминия - крайне энергоемкий процесс, поэтому размещение предприятий рядом с богатым газом регионом неудивительно. Из-за перебоев с его поставками ряд заводов по выпуску металла в регионе полностью или частично остановил работу. При этом следует учитывать технологическую особенность отрасли: после остановки производство можно возобновить лишь через 6–12 месяцев, объяснил Михеев.

