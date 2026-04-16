Биржи АТР торгуются в основном в плюсе - 16.04.2026, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном поднимаются на ожидании нового раунда переговоров между Ираном и США

2026-04-16T08:20+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном поднимаются на ожидании нового раунда переговоров между Ираном и США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Дополнительную поддержку рынкам оказывает технологический сектор. По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite рос на 0,56% - до 4 049,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,38%, до 2 722,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,37%, до 26 304 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,4% - до 8 943,1 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 2,21%, до 59 417,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,59%, до 6 187,98 пункта. Инвесторы следят за новостями относительно планируемых новых переговоров между Ираном и США. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в среду, что Штаты позитивно оценивают перспективы сделки с Ираном на фоне продолжающихся контактов между странами и блокады американскими ВМС Ормузского пролива. Позднее иранское агентство Tasnim сообщило, что новый раунд переговоров Ирана и США, вероятно, пройдет не в Европе, а в Пакистане. "Трейдеры по всей Азии крепко цепляются за надежду на то, что новый раунд мирных переговоров между США и Ираном состоится в ближайшие дни", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Стороны 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде длительные переговоры кончились безрезультатно - 12 апреля глава американской делегации, вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Поддерживает рост индексов в Азии также динамика крупных технологических компаний. Так, бумаги Alibaba в Гонконге дорожают на 4,59%, Samsung Electronics в Сеуле - на 2,25%, Tokyo Electron в Японии- на 4,09%.

