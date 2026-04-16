Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея нарастила поставки легковушек в Россию в 1,4 раза - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260416/avtomobili-869218894.html
Южная Корея нарастила поставки легковушек в Россию в 1,4 раза - 16.04.2026, ПРАЙМ
экономика
бизнес
россия
южная корея
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298248_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_bb05f6b24b0aa20140bf37375a9f8518.jpg
https://1prime.ru/20260416/hyundai-869211563.html
южная корея
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860298248_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7db72696d09580987479c4e15608c340.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
22:18 16.04.2026
 
Южная Корея нарастила поставки легковушек в Россию в 1,4 раза

Экспорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в марте вырос до максимума за четыре месяца

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве
Автомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей Южной Кореей в Россию в марте этого года вырос в 1,4 раза к февралю - до максимума за четыре месяца, выяснило РИА Новости, проанализировав данные корейской статслужбы.
Так, стоимость поставок за март составила 42,7 миллиона долларов - максимум с ноября прошлого года. В месячном выражении прирост составил 41%, а в годовом - произошло сокращение на 41%.
Всего по итогам первого квартала текущего года в РФ было ввезено южнокорейских машин на 99,3 миллиона долларов - более чем на треть меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
В то же время россияне нарастили за март закупку новых шин из Южной Кореи - в полтора раза, до 10,1 миллиона долларов. В годовом выражении стоимость экспорта увеличилась не так сильно - на 5%. Однако по итогам квартала произошло сокращение на 20% - до 27,1 миллиона долларов.
ЭкономикаБизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала