Южная Корея нарастила поставки легковушек в Россию в 1,4 раза

Южная Корея нарастила поставки легковушек в Россию в 1,4 раза - 16.04.2026, ПРАЙМ

Южная Корея нарастила поставки легковушек в Россию в 1,4 раза

Экспорт легковых автомобилей Южной Кореей в Россию в марте этого года вырос в 1,4 раза к февралю - до максимума за четыре месяца, выяснило РИА Новости,... | 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T22:18+0300

2026-04-16T22:18+0300

2026-04-16T22:18+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей Южной Кореей в Россию в марте этого года вырос в 1,4 раза к февралю - до максимума за четыре месяца, выяснило РИА Новости, проанализировав данные корейской статслужбы. Так, стоимость поставок за март составила 42,7 миллиона долларов - максимум с ноября прошлого года. В месячном выражении прирост составил 41%, а в годовом - произошло сокращение на 41%. Всего по итогам первого квартала текущего года в РФ было ввезено южнокорейских машин на 99,3 миллиона долларов - более чем на треть меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В то же время россияне нарастили за март закупку новых шин из Южной Кореи - в полтора раза, до 10,1 миллиона долларов. В годовом выражении стоимость экспорта увеличилась не так сильно - на 5%. Однако по итогам квартала произошло сокращение на 20% - до 27,1 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20260416/hyundai-869211563.html

южная корея

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южная корея, рф