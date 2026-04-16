https://1prime.ru/20260416/avtovladeltsy-869197750.html

Опрос: 47% автовладельцев оплачивают штрафы сразу после их получения

2026-04-16T03:11+0300

бизнес

экономика

финансы

дром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869197750.jpg?1776298277

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – ПРАЙМ. Сразу после получения штрафы оплачивает 47% автовладельцев России, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Большинство автовладельцев России (47%) оплачивают "письма счастья" сразу после их получения. Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта "Дром", в котором участвовали более 7 тысяч человек", – сказал собеседник. Также отмечается, что в течение нескольких дней штрафы оплачивают 28% автовладельцев, 10% опрошенных ждут несколько недель и только 1% респондентов сказали, что могут дольше месяца не оплачивать штраф. В принципе не оплачивают штрафы 5% автолюбителей, а 10% участников опроса сказали, что давно не получали штрафов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

