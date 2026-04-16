Опрос: 47% автовладельцев оплачивают штрафы сразу после их получения
Сразу после получения штрафы оплачивает 47% автовладельцев России, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
2026-04-16T03:11+0300
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – ПРАЙМ. Сразу после получения штрафы оплачивает 47% автовладельцев России, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
"Большинство автовладельцев России (47%) оплачивают "письма счастья" сразу после их получения. Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта "Дром", в котором участвовали более 7 тысяч человек", – сказал собеседник.
Также отмечается, что в течение нескольких дней штрафы оплачивают 28% автовладельцев, 10% опрошенных ждут несколько недель и только 1% респондентов сказали, что могут дольше месяца не оплачивать штраф. В принципе не оплачивают штрафы 5% автолюбителей, а 10% участников опроса сказали, что давно не получали штрафов.
